कोरोना लॉकडाउन ने तोड़ी होटल इंडस्ट्री की कमर, अकेले दुर्ग जिले में 5000 लोगों की नौकरियां गई, सैलरी भी हुई आधी

Coronavirus lockdown in Chhattisgarh:ट्विनसिटी की 46 छोटी बड़ी होटलों में दरबान तो हैं, लेकिन मेहमान नहीं। इन होटलों के करीब 1800 कमरे खाली पड़े हैं, जिनमें बीते ढेड़ साल से कोई गेस्ट नहीं आया।

भिलाई. कोरोना संक्रमण (Coronavirus in Chhattisgarh) की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने दुर्ग-भिलाई के होटल (Hotel in Durg) रेस्टोरेंट में कार्यरत 5 हजार से अधिक कर्मचारियों की नौकरियां छीन (Unemployment in durg) ली है। ट्विनसिटी की 46 छोटी बड़ी होटलों में दरबान तो हैं, लेकिन मेहमान नहीं। इन होटलों के करीब 1800 कमरे खाली पड़े हैं, जिनमें बीते ढेड़ साल से कोई गेस्ट नहीं आया। ट्विनसिटी की होटल रेस्टारेंट इंडस्ट्री तबाही के मुहाने पर खड़ी है। ढेड़ साल में करीब सौ करोड़ का नुकसान हुआ है। इस घाटे से संभलने होटल संचालकों ने सरकार से रियायत की अर्जियां लगाई। बिजली बिल रिबेट, प्रॉपटी टैक्स में छूट और यूजर चार्जेस में कमी की मांगों को सरकार ने बेनतीजा छोड़ दिया। लिहाजा, अब होटल संचालक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी है। सिर्फ सरकार की कुछ रियायतें ही इन्हें राहत पहुंचा सकती हैं।

होटल इंडस्ट्री की सरकार से मांग...

बिजली बिल में चाहिए रियायत

होटल संचालकों ने बताया कि ढेड़ साल से लॉकडाउन ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। होटल एसोसिएशन के द्वारा राज्य सरकार से बिजली बिल में छूट देने की फरीयाद लगाई गई थी, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। व्यावसायिक स्लैब की वजह से बिजली का बिल परेशान करने वाला है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आग्रह किया गया है। इसी तरह से होटल संचालकों ने नगर निगम से प्रॉपटी टैक्स में छूट देने की मांग भी रखी है। हाल ही में जिला प्रशासन के समक्ष इस बारे में मांगपत्र सौंपा गया है।

गेस्ट नहीं तो फिर यूजर चार्ज क्यों

शहर में करीब 46 छोटे-बड़े होटल संचालित होते हैं, जिनसे नगर निगम यूजर चार्जेस वसूल करता है। होटल से निकल रहा कचरा उठाव जैसी सुविधाओं के लिए यह चार्ज देना होता है। होटल संचालकों का कहना है कि जब होटल पूरी तरह से बंद है, उनमें गेस्ट है ही नहीं तो फिर कचरा कहां से निकलेगा इसे निगम को समझना होगा। नगर निगम को सौंपे ज्ञापन में यह बात बताई गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। यूजर्स चार्ज में छूट की मांग की गई।

घटानी पड़ी कर्मचारियों की सैलरी

बेहद बुरे दौर से गुजर रही होटल इंडस्ट्री को अपने कर्मचारियों को हालात बेहतर होने तक घर बैठाने की नौबत आई है। वहीं होटल का स्टाफ 20 फीसदी बच गया है, जिनके वेतन में कटौती की गई है। होटल संचालकों का कहना है कि स्टाफ से हमारा गहरा नाता है, लेकिन होटल में गेस्ट नहीं होने से वह वेतन दे पाने में असमर्थ हैं। जिन बड़े होटलों में 100 से अधिक स्टाफ था, उसमें अब सिर्फ 10-15 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। शेष को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।

सपोर्टिंग व्यावसाए भी प्रभावित

कोरोना लॉकडाउन ने जितना प्रभावित होटल और रेस्टारेंट्स को किया है, उतना ही नुकसान इस इंडस्ट्री से जुड़े व्यावसाए भी हुए हैं। केटरिंग, डेयरी प्रोजेक्ट्स, सब्जी विक्रेता जैसे बहुत से व्यावसाए इनमें शामिल हैं।

शादियों में 50 लोगों की मंजूरी की मांग

प्रदेश केटर्स एवं टेंट एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग रखी है कि शादियों का सीजन आने को है, ऐसे में शादियों में फिर से 50 लोगों की मंजूरी दी जाए ताकि टेंट और केटर्स व्यवसाय से जुड़े लोगों को संभलने का मौका मिल सके। भले ही शादियों में 50 लोगों की मंजूरी होगी, लेकिन इससे लेबर का खर्चा तो निकल आएगा। लेबर्स को प्रभावित होने से बचा पाएंगे। इसके साथ बैंड-बाजा वाले, घोड़ी वाले, टे्रव्हल आदि को भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। यह इंडस्ट्री बेबसी से उबर सकेगी।

जानिए किसने क्या कहा

अमन मेहता, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन ने बताया कि होटल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 42 होटल के करीब 1800 कमरे खाली पड़े है। सरकार से राहत की उम्मीद है। हमने प्रॉपटी टैक्स, बिजली बिल में छूट और निगम यूजर चार्ज में छूट देने की मांग की है। अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। होटल व्यावसाए से जुड़े हजारों कर्मचारियों के सामने मुसीबत की घड़ी है। कोई होटल संचालक अपने कर्मचारियों को हटाना नहीं चाहता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अभी हालात यह है कि होटल के सामान्य खर्च निकाल पाना तक मुश्किल हो रहा है।

दें शादी में 50 लोगों को आने की मंजूरी

प्रवीण कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष, छग टेंट एसोसिएशन ने कहा हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। शादियों में 50 लोगों की मंजूरी की दोबारा मांग की गई है। बाजार खोल दिए गए हैं, सबकुछ पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में केटर्स और टेंट वालों को भी राहत की उम्मीद है। शादियों में 50 लोगों को मंजूरी से न सिर्फ टेंट और केटर्स व्यावसाए को राहत मिलेगी, बल्कि इससे जुड़े 50 से ज्यादा अन्य व्यावसायियों को भी संभलने का मौका मिलेगा। रोहन कुकरानिया, संचालक, रोमन पार्क ने बताया कि बिजली बिल और प्रॉपटी टैक्स में छूट देने से होटल संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। दो साल से बंद होटल व्यावसाय इतने टैक्स अदा करने में अब सक्षम नहीं है। सरकार से आग्रह है इस दिशा में बेहतर हल निकालें। विजय अग्रवाल, संचालक होटल सागर इंटरनेशनल ने बताया कि कोरोना से होटल इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी है। इसके उपर से तमाम टैक्स का भार परेशान करने वाला है। हमने सरकार को भी अपनी यथा स्थिति बताई है। जिला प्रशासन से चर्चा की गई है। होटल इंडस्ट्री को सरकार से राहत की उम्मीद है।

- फैक्ट फाइल -

- दुर्ग भिलाई में होटल - 42

- सभी होटल में कमरे - 1965

- अभी कमरों में कुल गेस्ट - 42

- होटल में खाली कमरे - 1800

- होटलों में कुल कर्मचारी - 7000

- बीते दो साल में छटनी - 5000

- ट्विनसिटी में रेस्टोरेंट्स - 203