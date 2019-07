BREAKING : अब बच्चों को घर पहुंचाकर अंडे खिलाएगी सरकार, समाजों की नाराजगी के बाद लिया फैसला : Video

भिलाई@Patrika. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को अब अंडे खाने को दिए जाएंगे, वो भी घर पहुंचाकर। सरकार ने मध्याह्न भोजन में दिए जाने वाले अंडों के लिए बड़े निर्णय लिए हैं। ( Issue of egg serving in Anganwadi and schools) स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हफ्ते में दो दिन भोजन में अंडा देने के फैसले के बाद प्रदेश के विभिन्न समाजों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई। लिहाजा, सरकार ने भी अपना रुख बदला और विवाद शांत करने अनोखा तरीका निकाल लिया। ( Mid day meal) शाकाहारी व मांसाहारी बच्चों को अब स्कूल उन बच्चों की पहचान करेगा, जो अंडा नहीं खाना चाहते। मध्यान भोजन में अंडों को अलग बर्तन में उबाला जाएगा। स्कूल में भोजन के दौरान जिनको अंडे खाने होंगे, उनके लिए अलग लाइन होगी। बच्चों के लिए अंडे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी शाला विकास समिति को दी जाएगी। (Chief Minister Bhupesh Baghel) सरकार ने जिला कलक्टर को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। आदेश को अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रोटीन और कैलोरी की पूर्ति के लिए जरूरी बताया

जारी आदेश में कलक्टरों को मध्याह्न भोजन के मेन्यू के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। प्रोटीन एवं कैलोरी की पूर्ति के लिए मध्याह्न भोजन के साथ सप्ताह में कम से कम दो दिन अंडा या दूध या समतुल्य न्यूट्रीशन मूल्य का खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे। चूंकि शाकाहारी परिवार के बालक एवं बालिकाएं भी शासकीय शालाओं में भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए निर्णय लिए हैं, जिसके लिए नई कार्यविधी का स्पष्टीकरण भी जारी हुआ है।

दो हफ्ते में तय होगा कौन नहीं खाना चाहता अंडा

आदेश में कहा गया है कि आगामी दो सप्ताह में शाला समिति और पालकों की बैठक कराई जाए, इसमें ऐसे बच्चे चिन्हित करें, जो मध्याह्न भोजन में अंडा नहीं खाना चाहते। जहां अंडा वितरित किया जाना है, वहां शाकाहारी छात्र-छात्राओं के लिए अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, सुगंधित सोया दूध, प्रोटीन क्रंच, फोर्टिफाइड बिस्किट, फोर्टिफाइड सोयाबड़ी, सोया मंूंग फल्ली चिकी, सोया पापड़ व दाल का विकल्प रखें।

अगर, स्कूलों में न बने सहमति तो यह करने निर्देश

आदेश के मुताबिक यदि पालकों की बैठक में मध्यान्ह भोजन में अंडा दिए जाने के लिए आम सहमति नहीं बनती है तो ऐसी शालाओं में भोजन के साथ अंडा न दिया जाए। ऐसे बच्चों को अंडा घर पहुंचाकर पूरक आहार का प्रदाय की रीति शाला विकास समिति विकसित करे।

बालोद जिले में जैन समाज ने भी खोला मोर्चा

बालोद/दल्लीराजहरा. छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी और स्कूल के मध्यान्ह भोजन में अंडा परोसने का विवाद थम नहीं रहा है। कबीरपंथ के बाद अब जैन समाज ने भी आंगनबाड़ी केन्द्रों मेंं बच्चों को अंडा वितरण योजना को निरस्त किए जाने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है। ज्ञापन में जैन समाज द्वारा बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन के स्वास्थ्य मंत्रालय एवं महिला बाल विकास मंत्रालय की पहल पर आंगनबाड़ी केन्द्रों में छोटे छोटे बच्चों को पोषित आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अंडा एवं केला वितरण की योजना बनाई है। जिसमें अंडा वितरण किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

अनजाने मेंं मांसाहार के रूप में अंडा दिए जाने से धार्मिक परंपरा पर कुठाराघात होगा

जैन समाज ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ धार्मिक प्रभावना से भरापूरा प्रदेश है जहां आंगनबाड़ी केन्द्रों मेें सभी समुदाय के बच्चे जाते हैं। सभी को इस बात का ज्ञान है कि अंडा एक मांसाहारी है ऐसी स्थिति में बच्चों की उम्र, अबोधता व अज्ञानता को ध्यान में रखकर अंडा वितरण पर रोक लगाने विचार किया जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें स्वयं खाद्य-अखाद्य, हित-अहित, सेवनीय-असेवनीय की जानकारी देना भी नैतिक दायित्व बनता है उन्हें अनजाने मेंं मांसाहार के रूप में अंडा दिए जाने से धार्मिक परंपरा पर कुठाराघात होगा।

मध्यप्रदेश में योजना बंद कर दी गई थी

जैन समाज ने बताया कि मध्यप्रदेश शासनकाल मेंं भी यह योजना चालू थी जिसे जैन समाज एवं शाकाहारी धर्मावलंबियों के अनुरोध पर तात्कालीन (former Chief Minister Shivraj Singh Chauhan)मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से अंडा वितरण योजना बंद कर दी गई थी। (Jain community) अत: जैन समाज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से यह उम्मीद करता है कि वे इस अनुरोध पर विचार कर अनायास ही अबोध बच्चों को अंडा मांसाहार सेवन करने से बचाने में अहम भूमिका का निर्वहन करते हुए योजना में से अंडा के वितरण योजना को बंद कराने में समाज का सहयोग करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान शांतिलाल जैन, निहालचंद जैन, गौतम बाफना, क्रांति जैन, गुलाब लोढ़ा, रमेश मित्तल, सुमित जैन, सन्नी लोढ़ा, पवन सोनी, सजल जैन, बंटी गोगड़, रजत जैन सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।