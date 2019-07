उच्च न्यायालय ने जारी की न्यायाधीशों की स्थानांतरण सूची, देखें कौन कहां...

दुर्ग@Patrika. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High Court) ने न्यायाधीशों की स्थानांतरण सूची जारी कर दी है। दुर्ग जिला न्यायालय (Durg District Court) के दर्जनभर न्यायाधीश को पदोन्नत कर नई पदस्थापना की गई है। न्यायाधीश मोहन सिंह कोर्राम अब दुर्ग के मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट होंगे। (New posting of judge) वहीं स्मिता रत्नावत दुर्ग जिला न्यायालय में नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी। (transfer list of judges)

उच्च न्यायालय के इस आदेश का लंबे समय से इंतजार

उच्च न्यायालय के इस आदेश का लंबे समय से इंतजार था। हाल ही जारी सूची में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी को कोण्डागांव जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए है। इसी तरह मंसूर अहमद विशेष न्यायाधीश राजनांदगांव होंगे और उनकी जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी को पदस्थ किया गया है। न्यायाधीश प्रवीण मिश्रा को राजनादगांव विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव, प्रतीक्षा शर्मा को बिलासपुर से दुर्ग, प्रेमा अहिरे को जगदलपुर से दुर्ग, धीरेंद्र प्रताप सिंह डांगी को अम्बिकापुर से दुर्ग, अपूर्वा डांगी को बिलासपुर से दुर्ग, रूपल अग्रवाल को कोरबा से भिलाई-3, मनीषा ठाकुर को बालोद से पाटन, नेहा यति को दुर्ग से राजनांदगांव, बरखारानी कसार को दुर्ग से लोरमी, शुभदा गोयल को दुर्ग से भिलाई-3, गिरीश मंडावी को दुर्ग से सूरजपुर, भूपेंद्र वासनीकर को दुर्ग से रायपुर, सुष्मा लकड़ा को पाटन से मुंगेली, बलराम देवांगन को दुर्ग से जगदलपुर न्यायालय में पदस्थ किया गया।

दो वर्ष से खाली पड़े सचिव पद पर नियुक्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव पद पिछले २ वर्ष से रिक्त है। वर्तमान में मौजूदा सीजीएम स्मिता रत्नावत प्रभार पर थीं। इस जगह पर राजनांदगांव के न्यायाधीश राहुल शर्मा को पदस्थ किया गया है।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter और Instagram पर ..

ताज़ातरीन ख़बरों, LIVE अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App.