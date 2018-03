भिलाई. मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई है। उपभोक्ताओं के पास आधार रीवेरिफिकेशन कराने के लिए पखवाड़ेभर का समय बचा है। एेसे में यदि आपने लिंक नहीं कराया हो तो घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस 14546 नंबर डायल करना है।

लांच किया गया

मोबाइल-आधार लिंकिंग को आसान बनाने के लिए इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (आईवीआर) सर्विस के लिए यह नंबर लॉन्च किया गया। नई आईवीआर प्रक्रिया के चलते यूजर को किसी भी ऑफलाइन स्टोर पर नहीं जाना पड़ता और घर बैठे नंबर, आधार से लिंक हो जाता है। अपने रजिस्टर्ड नंबर से 14546 पर कॉल करें। ध्यान रहें वही नंबर, जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो।

इस तरह करें आधार से लिंक

० आईवीआर आपसे इंडियन या एनआरआई होने की जानकारी मांगेगा। इंडियन को 1 प्रेस करना होगा जबकि एनआरआई प्रेस 2 करेंगे।

० इसके बाद आपसे आधार एक्ट के तहत अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के साथ आधार कार्ड नंबर को साझा करने की सहमति मांगी जाएगी। सहमति के लिए ऑप्शन १ चुनें।

० इतना करने के बाद, आपको 12 डिजिट वाला आधार नंबर शेयर करना होगा। आईवीआर आपके आधार नंबर को रिपीट करना होगा। कन्फर्म के लिए प्रेस करें १ और री-एंटर करने के लिए प्रेस करें २

० आपसे 1 एंटर कर ओटीपी जेनरेट करने को कहा जाएगा। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी मिलेगा।

० आधार-रीवेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए, 6 डिजिट वाला ओटीपी एंटर करें। यह ओटीपी महज 30 मिनट के लिए वैलिड रहेगा।

० आपसे आधार नंबर से लिंक होने वाले मोबाइल नंबरों के बारे में जानकारी ली जाएगी।

० जिन उपभोक्ताओं के पास लिंकिंग के लिए एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हैं, उन्हें प्रेस २ करना होगा। ओटीपी आएगा और इसे डालने के बाद ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस करें।

० टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ अपना आधार नंबर शेयर कर, आपको कंपनी के साथ अपना नाम, जेंडर, पता व डीओबी शेयर करने की अनुमति देनी होगी।

० आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को री-वेरिफाई करने के लिए यहां ओटीपी सिग्नेचर का काम करेगा।

० एक एसएमएस आएगा जिसमें आपके आधार-रीवेरिफिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल माना जाएगा। 26 घंटे बाद कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा।

० आपकी रजिस्टर्ड आईडी पर भी आपको ढ्ढष्ठ्रढ्ढ की तरफ से एक ई-मेल आएगा। जिसमें ‘adhaar number XXXXXXXXXXXX was used successfully to carry out Authentication using OTP. लिखा होगा। इस मेसेज में ऑथेंटिकेशन की डेट, टाइम की इन्फर्मेशन होगी। अगर आपने अभी तक ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और आपको मेल मिल गया है। तो आप टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल या द्धद्गद्यश्चञ्चह्वद्बस्रड्डद्ब.द्दश1.द्बठ्ठ पर मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं।