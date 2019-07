भिलाई@Patrika. छोटी सी साइकिल और उसमें दोनों ओर लटके बैग.. जिसमें 25 साल के युवा गंधार अपना सामान लेकर चलते हैं। (Bicycle trip to India) दिनभर साइकिल चलाई और शाम होते ही ढूंढ लिया ठीया कही रात बिताने। (Promotions of nation language Hindi) साइकिल यात्रा से देश के 23 राज्यों की सैर कर छत्तीसगढ़ पहुंचे इस युवा ने अब तक 18 हजार 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली (On the tour of India from bicycle) और इस यात्रा के संग-संग वह समेटता जा रहा है हर क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान.. लोगों को बता रहा है कि हमें अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा पर गर्व होना चाहिए। (Bhilai patrika news)

साइकिलिंग क्लब के सदस्यों ने स्वागत किया

बुधवार को दुर्ग पहुंचे गंधार का जेआरडी स्कूल में साइकिलिंग क्लब (Durg Cycling Club) के सदस्यों ने स्वागत किया। महाराष्ट्र के डॉबिवली में रहने वाले 25 के (Gandhar Kulkarni) गंधार कुलकर्णी पिछले एक साल से मातृभाषा ( Mother Language Hindi) और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने के मकसद से साइकिल से पूरे देश का भ्रमण पर निकले है।

क्षेत्रीय भाषा हमारी पहचान

गंधार ने बताया कि उसने 1 जुलाई 2018 से यात्रा की शुरूआत की। इस पूरे एक साल में वह 23 राज्यों के कई जिलों से गुजरा और हर जिले की अपनी क्षेत्रीय भाषा थी। भले ही कुछ समझ नहीं आई पर सुनने में मीठी लगी। उन्होंने बताया कि हमारी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा हमारी पहचान है। जब दो अंजान व्यक्ति मिलते हैं पर एक भी बोली या भाषा में बात करते हैं तो वे बिना किसी वजह से अपनापन महसूस करते हैं और यही अपनापन भाषा ही महसूस करा सकती है। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्या कल्पना द्विवेदी ने गंधार के उद्देश्य की तारीफ कर उन्हें आगे की यात्रा के लिए साइकिल यात्रा की शुभकामनाएं दी और संस्कृत भाषा को लेकर अपने विचार रखें।

