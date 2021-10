अगर PAN Card में गलती से हैं परेशान तो इस खबर को जरूर पढ़ें, चंद मिनटों में हो जाएगी प्राब्लम साल्व

भिलाई. भारत में आधार कार्ड की ही तरह पैन कार्ड (PAN Card) भी अब अनिवार्य दस्तावेजों में एक बन गया है। चाहे नया बैंक अकाउंट खुलवाना हो या पीपीएफ अकाउंट। सैलरी अकाउंट तो बिना पैन कार्ड के संभव ही नहीं है। ऐसे में पैन कार्ड में दी गई जानकारी में एक गलती भी उपभोक्ता को बहुत भारी पड़ जाती है। लोग पैन कार्ड में गलतियों को सुधारने वाले के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में हम आपके लिए घर बैठे पैन कार्ड में गलतियां कैसे सुधारें इसकी विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। पैन कार्ड 10 डिजिट वाला कार्ड होता है। पैन कार्ड यानी स्थायी खाता संख्या आपके वित्तीय लेन-देन और आईडी पू्रफ के तौर पर अहम भूमिका निभाता है। इसलिए लगभग हर व्यक्ति अपना पैन कार्ड बनवा रखा है।

ऐसे सुधारें पैन कार्ड में हुई गलती

सबसे पहले आपको नीचे दी गई NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा।

https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html

इसके बाद सबसे पहले ऐप्लिकेशन टाइप पर जाएं और आखिरी विकल्प Changes or Correction in existing PAN Data / Reprint of PAN Card पर क्लिक करें।

इसके बाद जो जानकारी मांगी जाएगी उसे भरें और कैप्चा डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे सबूत के तौर पर आधार, पासपोर्ट या अन्य सर्टिफिकेट देना होगा।

डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप से भुगतान के लिए कहा जाएगा।

भुगतान करने के बाद बैंक रेफरेंस नंबर और ट्रांजेक्शन नंबर मिलेगा। इन दोनों को सेव कर लें और फिर Continue पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको यह बताना होगा कि पैन कार्ड की कौन सी गलती को आप सुधारना चाहते हैं।

उसके बाद जरूरी जानकारी सुधारकर सबमिट पर क्लिक करें।

कुछ दिन बाद सुधार के साथ आपका पैन कार्ड मिल जाएगा।

आप अपना ई-पैन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये है इसका प्रोसेस-

यदि आपको अपना ई-पैन डाउनलोड करना है, तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगइन करें। इसका लिंक नीचे दिया गया है।

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal

अब 'Instant E PAN' पर क्लिक करें।

यहां आपको 'New E PAN' का विकल्प दिखेगा। इसपर क्लिक करें।

अब अपना पैन नंबर लिखें।

यदि आपको अपना पैन नंबर याद नहीं है, तो आप अपना आधार नंबर लिख दें।

यहां कई नियम और शर्तें दी गई होंगी। इन्हें ध्यान से पढें और फिर 'Accept' पर क्लिक करें।

अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को डाल दें।

अब दी गई जानकारी को पढ़ने के बाद 'Confirm' का बटन दबाएं।

अब आपकी ईमेल आइडी पर आपका पैन पीडीएफ फॉर्मैट में आ जाएगा।

यहां से आप 'e-Pan' डाउनलोड कर सकते हैं।