CM के विधानसभा क्षेत्र में मासूम बच्चों की सेहत से बड़ा खिलवाड़, रेडी-टू-ईट बनाने वाले दो समूहों की छुट्टी

दुर्ग. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) के विधानसभा क्षेत्र पाटन के गांवों में आंगनबाड़ी केंद्रों (Anganwadi centre in Chhattisgarh)के बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त सह संचालक जनमेजय महोबे ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए रेडी-टू-ईट बनाने वाली महिला समूहों के कामों का आकस्मिक निरीक्षण कर इसका खुलासा किया। इस पर उन्होंने पंदर और बठेना के स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट (Ready to eat in Bhilai)बनाने के काम से हटा दिया है।

महोबे ने सोमवार को पाटन ब्लाक के गांवों की आंगनबाडिय़ों का सघन निरीक्षण किया। कार्य में लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर उन्होंने पंदर और बठेना के रेडी टू ईट बनाने वाले स्वसहायता समूहों को हटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण में महोबे ने साफ-सफाई के संबंध में खराब स्थिति पाई। साथ ही रिकार्ड भी उचित तरीके से व्यवस्थित नहीं किए गए थे। इस पर महोबे ने समूह को हटाने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने मोतीपुर, खुडमुड़ी और टेकारी गांवों में आंगनबाडिय़ों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुपोषण मिशन के क्रियान्वयन की जानकारी भी ली। बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता देखी। कुपोषित बच्चों के बारे में जानकारी ली और सुपोषण मिशन आरंभ होने के बाद अब तक आई प्रगति के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बच्चों को सुपोषण मिशन के अंतर्गत एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दिए जाने की जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कुपोषण से लडऩे कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणजनों को कुपोषण की गंभीरता के संबंध में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुपोषण से लडऩे के इस महती मिशन में जुड़ें।

गृह भेंट कर मिशन मोड पर काम

महोबे ने कहा कि कुपोषण से लडऩा बेहद अहम है। इसके लिए गृह भेंट आदि कार्यक्रम करें। आंगनबाडिय़ों में रिकार्ड आदि का निरीक्षण भी किया। आंगनबाड़ी के अंतर्गत आने वाले कुपोषित बच्चों के लिए की जा रही विशेष पहल की भी उन्होंने जानकारी ली और कुपोषण को शत प्रतिशत हटाने का लक्ष्य लेकर मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए।