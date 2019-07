भिलाई@Patrika. कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) एग्जाम में भिलाई की सृष्टि बघेल टॉप-20 में आई हैं। (CS Foundation Examination) सीएस फाउंडेशन में सृष्टि 400 में से 326 अंक हासिल कर देश में 16वें स्थान पर हैं। ( CS topper shrishti) होनहार और बेबाक सृष्टि का कहना है कि उन्हें इस साल बीकॉम में सिर्फ 58 फीसद अंक ही मिल पाए जिससे वह कभी मायूस नहीं हुई। (CS Exam in Top-20) उन्हें खुद पर यकीन था कि बीकॉम में भले ही अंक कम हैं, लेकिन सीएस में उनका नाम जरूर चमकेगा। (Institute of Company Secretariat of India)

सृष्टि की सफलता का सूत्र...

हर काम के लिए समयसीमा तय करो, जीतना है तो छोड़ दो सोशल मीडिया

सृष्टि का कहना है कि हमें पढ़ाई के लिए अनुशासन का बड़ा रोल होता है। (Bhilai patrika) आपको आज का काम आज ही पूरा करने की आदत डालनी होगी। हर एक चैप्टर के लिए डेडलाइन तैयार कर पढ़ाई करें। सृष्टि से जब पूछा गया कि उन्होंने टॉपर्स की फेहरिस्त के लिए कितने घंटे पढ़ाई की तो, उन्होंने सिर्फ चार घंटे ही काफी हैं, कहकर मुस्कुरा दिया। आगे कहा कि दिन पूरा दिन पढऩे से बेहतर है, 4 घंटे मन लगाकर पढऩा। हम जब पढऩे की कोशिश करते हैं, तो वॉट्सऐप और फेसबुक का नोटिफिकेशन तंग करेंगे। टीवी देखने का मन करेगा। जीत के लिए यह सब छोडऩा होगा। सृष्टि ने बताया कि इस एग्जाम के लिए उन्होंने कई महीनों तक सोशल नेटवर्क साइट्स से दूरी बना ली।

पिता ने सिखाया, गलतियों से सीखो

इस साल बीकॉम फाइनल में पहुंची सीएस टॉपर सृष्टि खुद को एवरेज कहलाने में कोई झिझक नहीं मानतीं। सृष्टि ने कहा कि उनके पैरेंट्स पिता चंद्रशेखर और माता नीलू बघेल ने कभी भी अंकों के लिए नहीं कहा, बल्कि गलतियों से सीख लेकर उसे बेहतर बनाने का रास्ता दिखाई। यही वजह है कि 10वीं और 12वीं में मिले अंकों ने कभी मैटर नहीं किया।

भिलाई सहित तीन चैप्टर से 153 हुए पास

इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने देशभर में 8 और 9 जून को सीएस फाउंडेशन की परीक्षा ली थी, इसमें ट्विनसिटी को मिलाकर सीएस के तीन चैप्टर भिलाई, रायपुर और दुर्ग से 214 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 153 उत्तीर्ण हुए हैं। परिणाम 71.49 फीसदी रहा है। जो सफल हुए हैं, अब उन्हें एग्जीक्यूटिव में शामिल होना होगा। इसके लिए 20 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

