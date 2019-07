बिजली खंभे पर दौड़ रहा था करंट, बॉल लेने गया छात्र चिपक गया, दोस्त ने बल्ले से मारकर बचाई जान

भिलाई@Patrika. सेक्टर 6 की सड़क 60 निवासी किशन साहू और लोयेश एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पर आज हर कोई किशन की तारीफ किए बिना नहीं थक रहा। दरअसल किशन की वजह से आज लोयेश की जान बच सकी।(Bhilai patrika news) 4 जुलाई की शाम दोनों डी मार्केट के पास रोज की तरह क्रिकेट खेल रहे थे तो लोयेश वहां के एक बिजली खंभे में करंट की चपेट में आ गया। (student came to grip of currant) तभी किशन की नजर उस पर पड़ी। बिना कुछ सोचे-समझे अपने दोस्त की जान बचाने दौड़ पड़ा। हाथ में मौजूद लकड़ी के बैट से धक्का देकर उसने अपने दोस्त को करंट से छुड़ाया। (Grip of currant playing cricket) करंट की वजह से लोयेश का हाथ झुलस गया। पर अब वह पूरी तरह ठीक है। (Student of Gurunanak School Sector 6) किशन गुरुनानक स्कूल सेक्टर 6 में 11वीं का छात्र है और लोयेश भी उसी स्कूल की कक्षा दसवीं में पढ़ता है।

ऐसे हुई थी घटना

किशन और लोयेश दोनों नए स्पोट्र्स ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। किशन ने शॉट मारा तो गेंद किनारे में लगे बिजली खंभे के पास जा गिरी। जैसे ही लोयेश बॉल लेने गया उसकी उंगलियां पोल से टकराई और वह पोल से चिपक गया। पोल में लगातार कंरट दौड़ रहा था। किशन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी वह बैट लेकर दौड़ा और 7 - 8 बार बैट से उसके हाथ पर मारकर पोल से छुड़ाया। तब तक लोयेश बेहोश हो चुका था। उसने लोयेश को करंट से छुड़ाया और आसपस के लोगों को आवाज दी। तभी एक भैया आया । उसने पेट और छाती को दबाया साथ ही मुंह से सांस भी दी। तब लोयेश को होश आया।

टीचर की सीख आई काम

समय पर सही निर्णय और सही मदद की वजह से लोयेश की जान बच पाई। इस घटना के बारे में किशन बताता है कि स्कूल में उसकी स्पोट्र्स टीचर की सीख उसे काम आई। अक्सर वे फस्र्ट एड के बारे में बात करती थीं। करंट लगने पर क्या करना चाहिए और कैसे मदद करनी चाहिए के बारे में भी बताया था। साथ ही उसने कई बार इंटरनेट पर भी देखा था कि करंट लगने पर क्या करना चाहिए।

पोल में बिजली कनेक्शन किया बंद

सेक्टर 4 ए मार्केट में किराए का पान ठेला चलाने वाले किशन के पिता गौरीशंकर साहू ने बताया कि 4 जुलाई की रात जब वह घर आया तो उन्हें घटना के बारे में पता चली। इससे पहले मोहल्ले के एक इलेेक्ट्रीशियन ने खतरे को देखते हुए उस ग्राउंड में लगे पोल का बिजली कनेक्शन बंद कर दिया है, ताकि दुघर्टना को टाला जा सके।

