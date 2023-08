रात में दुकान बंद कर घर जा रही थी महिला, फिर.. 4 चार बदमाशों ने चाकू की नोक पर की ये हरकत, मामला दर्ज

Submitted by:

Bhilai Crime News : . कैंप से दुकान बंदकर अपने बेटे के साथ सेक्टर-1 घर लौट रही महिला के साथ लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

,the crime againt women at night in bhilai