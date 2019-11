दादा-दादी के साथ स्कूल से घर जा रही 11 वीं की छात्रा को ट्रक ने कुचला, मौत

बालोद@Patrika. ग्राम झलमला में सड़क हादसे में दादा-दादी के साथ मोटरसाइकिल से स्कूल से घर जा रही छात्रा की मौत हो गई। हादसे में छात्रा ट्रक के पहिए के नीचे आ गई। (The girl was crushed by the truck) आंखों के सामने पोती की मौत से दादा-दादी सदमे की स्थिति में है। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। (Balod patrika)वहीं दुर्घटनास्थल पर ही लोगों की भीड़ लग गई, जिससे बालोद दुर्ग मुख्य मार्ग कुछ देर तक के लिए जाम हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। (Balod road accident) शव को मच्र्युरी ले जाया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर फरार आरोपी चालक की तलाश कर रही है।

पीछे से ट्रक ने मारी ठोकर, पहिए के नीचे आ गई छात्रा

मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटना बुधवार शाम पौने पांच बजे ग्राम झलमला बालोद दुर्ग मार्ग सिन्हा फर्नीचर के समीप की है। कन्या शाला बालोद में कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा तिलांजलि कोर्राम 17 साल पिता तुकाराम निवासी तालगांव दादा श्याम सिंह और दादी के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रही थी। तभी पीछे से बारदाना लेकर आ रहा ट्रक क्रमांक सीजी 04 टी 3594 ने ठोकर मार दी, जिससे दादा-दादी सड़क से बाहर छिटक गए और तिलांजली ट्रक के पहिया के नीचे आ गई। भारी पहिए से सिर कुचलने के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया। दादा-दादी को मामूली खरोच आई है। चालक ट्रक को टै्रफिक सिग्नल के पास खड़ा कर फरार हो गया।

इकलौती बेटी थी तिलांजलि

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक तिलांजलि घर की इकलौती बेटी थी। 15 साल के एक छोटा भाई है। दुर्घटना में मौत की खबर लगते ही गांव में मातम पसरा गया। परिजन का भी रो-रोकर बुरा हाल है। रात हो जाने के कारण शव को मच्र्युरी में रखा गया है। गुरुवार को पीएम के बाद गृह ग्राम तालगांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

