Weather Update: आज होगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी , सावधानी बरतने की सलाह

भिलाईPublished: Jun 27, 2023 11:26:56 am

Weather Update : भिलाई . प्रदेश में सक्रिय दक्षिण-पश्चिम मानूसन( monsoon rain in cg) से मंगलवार को भी दुर्ग जिला सहित संभाग में भारी बारिश ( heavy rain in cg ) की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग( imd alert ) ने ऑरेंज अलर्ट( Orange alert in cg) जारी कर कहा है कि अभी बारिश ( cg rain alert) का क्रम बना रहेगा। सोमवार को दुर्ग जिले में 93.6 मिली मीटर( Weather forecast ) बारिश हो चुकी है, वहीं रविवार और सोमवार को मिलाकर 119.6 मिमी. बारिश हुई है। बिलासपुर( Bilaspur heavy rain) के बाद दुर्ग ( durg rain) संभाग अति वर्षा का केंद्र बना हुआ है। सिस्टम में बने उच्च दाब और चक्रवाती बदल की वजह से दो दिनों से लगातार रुक-रुककर बारिश( Heavy Rain cg) हो रही है। शहर के अंडरब्रिज पानी में डूबे हुए हैं। पटरीपार की कुछ बस्तियों में भी जलभराव की स्थिति बनी है।