CG News: पत्थर से कुचलकर युवती की हत्या, दो संदेही पुलिस की हिरासत में, पूछताछ जारी

गौरतलब है कि अज्ञात आरोपियों ने गंगोत्री जांगड़े की गला दबाकर हत्या की थी। पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया था। एसएसपी विजय अग्रवाल ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की। एसीसीयू और थाना की टीम ने पहले मृतक युवती की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। मुखबिर की मदद से दो संदेहियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूरे रैकेट के बारे में पूछताछ की जा रही है।