अन्तरराष्ट्रीय तीर्थस्थल मालासेरी डूूंगरी के विकास पर खर्च होंगे 12 लाख रुपए

काछोला। भीलवाडा जिले के गुर्जर समाज के अन्तरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल भगवान देवनारायण जन्म स्थली मालासेरी डूूंगरी के विकास पर 12 लाख रुपए खर्च होंगे। यहां विकास के लिए सांसद सुभाषचन्द्र बहेडिया ने अपने निवास पर मंदिर के विकास के लिए 12 लाख रुपए की राशि की घोषणा की तथा भविष्य में भी सहयोग करने की बात कही। मालासेरी मंदिर विकास समिति की ओर से बहेडिया का भगवान श्रीदेवनारायण का दुपटटा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। 12 lakh rupees will be spent on the development of Malasery Doongari in Bhilwara

इस मौके पर मालासेरी मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल, शाहपुरा प्रधान गोपाल गुर्जर, मालासेरी विकास समिति के अध्यक्ष जयदेव चाड, उपाध्यक्ष महादेव तेडवा, सचिव घासीराम, सरेरी सरपंच छोटूलाल , देवीलाल पोसवाल, लादू पडियार भोमाराम, हरजीराम, डालू पोसवाल, शम्भूलाल हलसर सहित मंदिर विकास समिति के अन्य पदाधिकारी व सदस्य भी मौजूद थे। 12 lakh rupees will be spent on the development of Malasery Doongari in Bhilwara