जिले के 70 सेन्टरों पर 12 हजार बच्चों के लगाए टीके

भीलवाड़ा Published: January 06, 2022 10:04:47 pm

12 thousand children vaccinated at 70 centers of the district जिले के 70 टीकाकरण केंद्रों पर गुरुवार को 12 हजार 560 बच्चों के टीकाकरण किया गया। टीकाकरण को लेकर बच्चों में लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि शहरी क्षेत्र में बच्चे टीकाकरण केन्द्र पर पहुंच रहे है। वही स्कूलों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। आरसीएचओ डॉ. संजीव शर्मा ने बताया कि जिले में ७० केन्द्रों पर १२ हजार ५६० के टीके लगाए गए है। अब विभाग के पास मात्र २० हजार डोज और बची है। जिला कलक्टर के माध्यम से सरकार से डोज की बड़ी खेप मांगी गई है।

12 thousand children vaccinated at 70 centers of the district डॉ. शर्मा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर व ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने वाले खतरे को देखते हुए सरकार 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगा रही है। इसके लिए 10 जनवरी तक स्कूलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ब्लॉक के सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को टीकाकरण किया जा रहा है। ब्लॉक के सभी हायर सेकंडरी और हाईस्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं।

12 thousand children vaccinated at 70 centers of the district इन सेंटरों में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को कोरोना महामारी से बचने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिक्षकों की ओर से बच्चों को बताया जा रहा है कि टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। टीका लगवाने से ही हम कोरोना महामारी से बच सकते हैं। स्कूलों में सभी छात्र-छात्राएं बिना डर के वैक्सीन लगवा रहे हैं। इसके लिए आधार कार्ड साथ में लाकर पहले रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इसके बाद स्कूल में टीका लगवा रहे हैं।

