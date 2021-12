12500 page chargesheet तस्करों द्वारा आठ माह पूर्व फायरिंग कर रायला थाने के सिपाही पवन चौधरी की जान लेन के मामले में आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष गैंगस्टर सुनील डूडी समेत चार जनों के खिलाफ बारह हजार पांच सौ पेज की चार्जशीट रायला थाना पुलिस ने पेश की।

12500 page chargesheet in the death of soldier Pawan