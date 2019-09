बेड़च नदी पुलिया पर 13 फीट पानी, नदियों ने रोके रास्ते, फसलें खराब

बड़लियास। बड़लियास कस्बे के समीप बेड़च नदी की पुलिया पर शनिवार सुबह सात बजे 13 फीट तथा सुबह 10 बजे पुलिया पर 16 फीट पानी बहा। इससे बेगू-भीलवाड़ा, माण्डलगढ़-भीलवाड़ा, शाहपुरा -बेगूं मार्ग 24 घंटे से अवरुद्ध है। बेड़च नदी में पानी की आवक को देखने के लिए नदी की पुलिया के दोनों ओर बड़लियास और बिलोड़ क्षेत्र के लोग जमा हैं। 13 feet of water flowing over the Berach river culvert, crops spoiled in Bhilwara

बीगोद। त्रिवेणी नदी की पुरानी पुलिया पर 4 फीट पानी बह रहा है। इसी तरह जोजवा के पास बेड़च नदी पुलिया पर 10 फीट पानी तथा बीगोद बनास नदी पुलिया पर 2 फीट तथा त्रिवेणी चौराहा के पास मेनाली पुलिया पर एक फीट पानी चल रहा है। रात को रुक— रुक कर तेज बारिश होती रही। त्रिवेणी नदी उफान पर होने से संगम स्थल पर मन्दिर व धर्मशालाएं पानी में डूब गई है।

तिलस्वां। मंदिर स्थित गंगा माता मंदिर की पुलिया पर 1 फीट पानी चढ़ा। ऐरू नदी में भी उफान पर है। शनिवार सुबह से ही आवाजाही हुई। बड़ी पुलिया से पानी उतरा, जिससे आवागमन शुरू हो सका। बारिश सुबह से ही लगातार कभी तेज तो कभी धीमी गति से हो रही है।

कोटड़ी। आधी रात को झमाझम बारिश शुरू चल रही है। एक घण्टे से बारिश चल रही है। साथ में हवा भी चल रही है। मुख्यालय को छोड़ कर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली भी गुल है।

गेंदलिया। क्षेत्र में हो रही लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त — व्यस्त हो गया है। दो दिन से हो रही तेज बारिश से बनास नदी में पानी की आवक बढ़ी हुई है। फसलें खराब हो गई है।

आकोला। गांवों में रात तेज बारिश हुई जिससे खेतों में पानी भर गया। फसलें जलमग्न हो गई। आकोला गांव में रात को 1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। क्षेत्र की प्रमुख बनास नदी में पानी की तेज आवक जारी है।

बरुन्दनी। सिंगोली — माण्डलगढ़ सड़क सम्पर्क बहाल हुई। मेनाली नदी के पुल से पानी उतरा। बीती रात भी बारिश हुई। खेतों में पानी भरा।

सवाईपुर। कस्बे सहित आसपास के गांवों में रात को तेज बरसात के दौर से दोपहर में सवाईपुर-सालरिया मार्ग कोठारी नदी पुलिया पर पानी बहने लगा।