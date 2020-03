कोरोना संदिग्ध के लिए 1541 कमरे अधिग्रहित

भीलवाड़ा।

1541 rooms acquired for Corona suspect. in bhilwara जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए उन लोगों को क्वारन्टीन में रखने की तैयारी है, जो बांगड़ अस्पाताल के रोगियों के निकट सम्पर्क में आए या फिर हाल ही में दूसरे राज्यों से यहां आए हैं। एहतियात के तौर पर क्वारन्टीन में रखने के लिए 14 विभिन्न होटल एवं रिसॉट्र्स के 1541 एकल कमरों को अधिगहित किया है। इसके अलावा विभिन्न सामुदायिक भवनों को अधिग्रहित किया गया है। इनमें आवश्यकतानुसार 13 हजार 10 क्वारन्टाइन बेड तैयार किए जाएंगे। भट्ट शुक्रवार को संवाददाताओं को कोरोना के बारे में जानकारी दे रहे थे।

1541 rooms acquired for Corona suspect. in bhilwara उन्होने बताया कि बांगड़ अस्पताल से इलाज लेने वाले रोगियों के परिजनों व उनके में सम्पर्क में आए लोगों की कोरोना जांच पर जोर दिया जा रहा है और उन्हे 14 दिन की अवधि में क्वारन्टीन में रखने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 761 सेम्पल में से 21 की पॉजिटिव व 432 की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। 308 की रिपोर्ट आना बाकी है। भर्ती संक्रमितों में से 3 की रिपोर्ट नेगेटिव आने से राहत की उम्मीद बंधी है। 24 घंटे सेम्पल की व्यवस्था के तहत लगातार सेम्पल लिए जा रहे हैं और उन लोगों को क्वारन्टीन में रखा जा रहा है।

जिले की सीमा पर 24 चौकियां लगाकर आवागमन बंद कर दिए जाने के बावजूद रायपुर क्षेत्र में कच्चे रास्तों से घुस आए लोगों को भी क्वारन्टीन में रखा जाएगा। रायपुर उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए है कि दो दिन में महाराष्ट्र में आईसक्रीम लॉरी लगाने वाले इन लोगों की पहचान कर क्वारन्टीन में रखने की व्यवस्था करें।

जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो लोग बार-बार समझाने के बावजूद घरो से निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं या आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के समय भीड़ के रुप में जमा हो रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग न केवल खुद के परिवार बल्कि अन्य लोगों को भी संक्रमण की संभावना की ओर धकेल रहे हैं जो कि ठीक नहीं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार जिले की सीमा के कच्चे रास्तों को भी सील कर दिया गया है। जरुरत पडऩे पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मंगवाया जा सकता है।