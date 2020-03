30 से अधिक मेडिकल स्टोर से 16869टेबलेट व 263 ड्राइ सिरप जब्त

भीलवाड़ा

16869 tablets and 263 dry syrup seized from more than 30 medical store प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने इसे रोकने और बचाव में काम में आने वाली छह तरह की दवाओं को अधिग्रहित कर लिया है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और बचाव में काम लेने के लिए इन दवाओं का शहर की ३० से अधिक मेडिकल स्टोर के पास उपलब्ध स्टॉक को चिकित्सा विभाग ने अपने कब्जे में लिया है।

16869 tablets and 263 dry syrup seized from more than 30 medical store चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने आदेश जारी कर प्रदेश की सभी मेडिकल स्टोर पर पड़ी ६ तरह की दवा जो की कोरोना वायरस के काम आ रही है। उन्हें अधिग्रहित करने के आदेश दिए। उनमें रिटोनावीर प्लस लोपिनावीर टेबलेट 50 व 200 एमजी तथा ३३.३ व १३३.३ एमजी, ओसेल्टामिवीर 75 एमजी कैप्सूल के साथ ही ड्राइ सिरप तथा हाईड्रोक्साइक्लोरोक्सवाइन 200, ३०० और 400 एमजी टेबलेट के अलावा तीन अन्य प्रकार की दवा शामिल है। आदेश में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद इन दवाओं को लोकहित में सरकार नोटिफाई किया है। यह दवाए मलेरिया, एचआइवी और स्वाइन फ्लू जैसे रोगों के इलाज के काम आती हैं। देश में कोरोना वायरस फैलने के बाद जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने इलाज के लिए इन तीनों का ही उपयोग किया। अब भीलवाड़ा के डाक्टर इन्ही दवाओं के आधार पर कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों का उपचार कर रहे है। रोहित कुमार सिंह ने नेबुलाइजर मशीन के उपयोग को लेकर भी एक एडवायजरी जारी की है। इसमें उन्होंने कहा कि श्वसन रोग से ग्रसित रोगियों के लिए नेबुलाइजर मशीन काम में ली जाती है, जो कि कोविड-19 के साथ ही अन्य रोगों के संचार का माध्यम हो सकता है। इसको देखते हुए प्रत्येक रोगी के उपचार के लिए नेबुलाइजर मशीन को उपयोग में लेते हुए अलग-अलग मास्क काम में लिया जाए।

औषधी नियंत्रण अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा ने बताया कि इस आदेश के बाद शहर की सभी प्रमुख दवा स्टोर जिसमें थोक व खुदरा विक्रेता शामिल है उनसे यह दवा अधिग्रहित कर ली है। इसके अलावा अन्य कई तरह की दवा शामिल है जिसे भी अपने कब्जे में ले ली है। वही शहर की ६० से अधिक दवा मेडिकल स्टोर को अब डोर टू डोर दवा पहुंचाने के निर्देश जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने दिए है।

इनको किया अपने कब्जे में

२४० टेबलेट रिटोनावीर प्लस लोपिनावीर

२१४० कैप्सूल ओसेल्टामिवीर

२६३ ड्राइ सिरप

१००३९ टेबलेट हाईड्रोक्साइक्लोरोक्सवाइन २०० एमजी

१९२९ टेबलेट हाईड्रोक्साइक्लोरोक्सवाइन ३०० एमजी

२५२१ टेबलेट हाईड्रोक्साइक्लोरोक्सवाइन ४०० एमजी