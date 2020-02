20 हजार किसानों की अटकी 10 करोड़ की राशि

भीलवाड़ा।

Farmers did not get compensation जिले में अतिवृष्टि के चलते चार तहसीलों में फसलों में खराबा होने पर सरकार ने १ लाख २४ हजार १४९ किसानों के ४२.५२ करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करते हुए किसानों के खाते में यह राशि डाली है। लेकिन जिले में अब भी २० हजार ऐसे किसान है जिन्होंने अभी तक अपने खाते व बैंक की जानकारी क्षेत्र के पटवारी को नहीं दी है। ऐसे में लगभग १० करोड़ से अधिक की राशि अब भी बैंकों में अटकी पड़ी है। Farmers did not get compensation माना जा रहा है कि यह किसान अब इन चारों तहसीलों नहीं रहते है या फिर भीलवाड़ा छोड़कर अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में चले गए है। यह माना जा रहा है कि कुछ किसान तो इस दुनिया में भी नहीं है। ऐसे में प्रशासन के सामने इन किसानों को खोज निकालने की चुनौती होगी।

इन सभी किसानों से मुआवजे के लिए अपने बैंक के खाता, पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर मांगे थे। यह सभी दस्तावेज पटवारी के देने थे, लेकिन आज भी २० हजार ऐसे किसान है जिन्होंने अपने किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं दिए है। ऐसे में १० करोड़ की राशि अभी भी अटकी पड़ी है। माना जा रहा है। इनमें से अधिकांश किसान जिले से बाहर चले गए है या फिर वे इस दुनिया में नहीं है।

उल्लेखनीय है कि मानसून २०१९ के दौरान अतिवृष्टि के कारण जिले के 1935 गांवों में से चार तहसीलों के 748 गांवों में खरीफ फसलों को नुकसान हुआ था। इनमें १ लाख २४ हजार १४९ किसानों की फसलों को ४२ करोड़ ५२ लाख १२५५२ रुपए का नुकसान हुआ था। इन्हें मुआवजे के लिए सरकार से अनुशंषा की गई थी। प्रभावित किसानों को आपदा कोष से न्यूनतम एक हजार रुपए तथा अधिकतम 13,600 रुपए तक कृषि अनुदान मुआवजा जारी किया गया। गिरदावरी में जहाजपुर, मांडलगढ़, कोटड़ी व बिजौलियां तहसील के सभी 748 गांवों में फसलों को नुकसान माना था। वही इन चारो तहसील के 8.73 लाख पशु भी बारिश से प्रभावित हुए। सर्वाधिक असर जहाजपुर के 2.91 लाख पशुओं पर पड़ा। कोटडी के 2.52 लाख, मांडलगढ़ के 2.50 लाख, बिजौलियां के 8 हजार पशु प्रभावित हुए थे।

इन किसानों को मिलना था यह मुआवजा राशि

जहाजपुर ४६०२२ १६,६८,२६,८४८

मांडलगढ़ ३१२९४ १२,९१,४७,५०१

कोटड़ी ३३४२२ ०९,५४,३३,४४६

बिजोलिया १३४११ ०३,३८,०४,७५७

योग १२४१४९ ४२,५२,१२,५५२