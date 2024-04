भीलवाड़ा में 21,47,159 मतदाता चुनेंगे अपना सांसद

21,47,159 voters will choose their MP in Bhilwara भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र का नया सांसद 21 लाख 47 हजार 159 मतदाता चुनेंगे। इसके लिए भीलवाड़ा, शाहपुरा व ब्यावर जिले की सात और बूंदी की हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता 26 अप्रेल को मताधिकार करेंगे।

भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र का नया सांसद 21 लाख 47 हजार 159 मतदाता चुनेंगे। इसके लिए भीलवाड़ा, शाहपुरा व ब्यावर जिले की सात और बूंदी की हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता 26 अप्रेल को मताधिकार करेंगे। क्षेत्र का नया सांसद कौन होगा, इसका फैसला 4 जून को मतगणना के साथ हो जाएगा। भीलवाड़ा सीट पर भाजपा व कांग्रेस समेत कुल दस प्रत्याशी मैदान में राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य 4 अप्रेल को पूरा कर लिया। आचार संहिता लागू होने के दिन 16 मार्च को क्षेत्र में 21,32, 076 मतदाता थे। 21 दिन में मतदाताओं की संख्या 4 अप्रेल तक बढ़कर कुल 21,47,159 हो गई है। यानी 15,083 मतदाता बढ़ गए। मालूम हो, भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में चार माह पहले सात विधानसभा चुनाव में 18,58,808 मतदाता पंजीकृत थे। जो अब बढ़कर 18,70,898 मतदाता हो गए। यानी विधानसभा से इस चुनाव तक 12,808 मतदाता बढ़ चुके हैं। आचार संहिता लागू होने के 16 मार्च के आंकड़े के अनुसार, पुरुष मतदाता की संख्या 10,82,760 से बढ़कर 10,89,428 हुई है। महिला मतदाता की संख्या 10,49,316 से बढ़कर 10,57,713 हुई है। 39 दिन बाद होगी मतगणना

मतदान के 39 दिन बाद मतगणना भीलवाड़ा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 जून को होगी। दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी हुई थी।नामांकन प्रक्रिया 8 अप्रेल को पूरी हुई थी। कुल सोलह प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र पेश किए थे। इनकी जांच व नाम वापसी के बाद अब कुल 10 प्रत्याशी मैदान में है। 18 थर्ड जेंडर मतदाता

क्षेत्र में कुल 18 थर्ड जेंडर मतदाता है। सर्वाधिक 11 भीलवाड़ा में जबकि सहाड़ा में 5 एवं शाहपुरा व मांडल में एक-एक है। भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले की मौजूदा अनुमानित आबादी 32,51,432 है। 85 पार तो घर से दे सकेंगे वोट जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक के व्यक्ति घर बैठे मतदान कर सकेंगे। ऐसे मतदाताओं की संख्या 22,636 है। चालीस फीसदी से अधिक शारीरिक विकार के व्यक्तियों के लिए भी घर बैठे मतदान की व्यवस्था होगी। संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं की िस्थति विधानसभा पुरुष महिला कुल मतदाता आसींद 1,50,184 1,49,203 2,99,387

मांडल 1,37,643 1,36,514 2,74,158 सहाड़ा 1,28,292 1,27,423 2,55,720

भीलवाड़ा 1,46,976 1,40,945 2,87,932 शाहपुरा 1,28,589 1,25,483 2,54,073

जहाजपुर 1,27,146 1,22,390 2,49,536 मांडलगढ़ 1,26,753 1,23,339 2,50,092

हिंडोली 1,43,845 1,32,416 2,76,261 कुल मतदाता 10,89, 428 10,57,713 21,47,159