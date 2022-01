स्कूल कैम्पस के चार सदस्यों समेत 21 जने संक्रमित

January 04, 2022

वस्त्रनगरी में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। जिले में मंगलवार को 21 नए रोगी सामने आए है। इनमें ४ जने एक स्कूल कैम्पस में रहते है,जबकि एक पुलिसकर्मी है। बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित सामने आने से जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की चिन्ता बढ़ गई है। जिले में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढऩे के भी संकेत मिल रहे है। 21 people including four members of the school campus infected क्योंकि ओमिक्रॉन पीडि़त एक व्यक्ति कम से कम २५ जनों को संक्रमित कर सकता है।

स्कूल कैम्पस के चार सदस्यों समेत 21 जने संक्रमित

21 people including four members of the school campus infected आरआरटी प्रभारी डॉ. घनश्याम चावला ने बताया कि लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि मंगलवार को एक साथ 21 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यह आंकड़े भी सोमवार रात तक मिली रिपोर्ट के है, जबकि मंगलवार को आने वाले संक्रमितों की घोषणा बुधवार को की जाएगी।

डॉ. चावला ने बताया कि एक स्कूल कैम्पस के चार सदस्य संक्रमित पाए गए है। इन सभी को आईएलआई की शिकायत होने पर जांच करवाई थी। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल को भी बन्द करवा दिया गया है। इसी प्रकार गांधी नगर क्षेत्र में स्थित एक मकान के चार सदस्य संक्रमित पाए गए है। कमला एनक्लेव एक दम्पती संक्रमित मिले है, जो इंदौर से आए थे। यहां जांच कराने में दोनो पॉजिटिव पाए गए। 5 जने शास्त्रीनगर क्षेत्र के है। इनमें तीन एक ही परिवार के हैं, जबकि दो दिल्ली से लौटकर आए थे। इसी तरह बसंत विहार, बापूनगर, आरसी व्यास, राजेन्द्र मार्ग क्षेत्र के एक-एक संक्रमित सामने आए है। ये सभी बाहर से आए थे। गंगापुर थाने का एक कांस्टेबल भी पॉजिटिव आया है। कांस्टेबल ने आईएलआई होने पर जांच करवाई। डॉ. चावला ने बताया कि मंगलवार को १३५६ लोगों के सैम्पल लिए गए थे। जिनकी रिपोर्ट बुधवार को मिलेगी।

