नदियों को दिया घाव तो दर्ज हुई 213 एफएआर

213 FAR was registered when the wound was given to the rivers at bhilwara भीलवाड़ा । चार साल, 213 एफआईआर, 5874 टन अवैध बजरी जब्त और बनास नदी किनारे थाना क्षेत्र के गई गांवों में पुलिस टीमों पर हमले व घटित हादसे। यह है प्रदेश में बजरी दोहन पर लगी रोक के दौरान भीलवाड़ा जिले में हुई पुलिस की कार्रवाई एवं बजरी माफियाओं के वर्चस्व की कहानी।