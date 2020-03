बागरिया परिवार के २३ जनों के आज लेंगे सैंपल

भीलवाड़ा ।

23 people of Bagriya family will take samples today जम्मू कश्मिर से लौटे बागरिया परिवार की मंगलवार को स्क्रीनिंग की गई। इन सभी के बुधवार को सैंपल लिए जाएगा। बताया गया कि बागरिया समाज के तीन परिवार के २३ सदस्य कल ही मांडल पहुंचे थे। इनकी प्रारम्भिक जांच के बाद होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बुधवार को इन सभी को संदिग्ध मानते हुए अब सैंपल लिए जाएंगे। उधर बृजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल के कर्मचारी के नागौर पहुंचने के बाद उसकी जांच की गई। हालांकि सैंपल रिपोर्ट नहीं आने से उसे आइसोलेशन में रखा गया है। वही भीलवाड़ा की महिला के आबूरोड शहर पहुंचने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिला के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवा दिए हैं। महिला को अभी भी होम क्वाारेंटाइन में ही रखा गया है। बताया गया है कि महिला चार दिन पहले ही भीलवाड़ा से आई थी। इसके बाद उसकी स्क्रीनिंग कर 14 दिनों तक उसे होम क्वारेंटाइन में रहने की हिदायत दी थी। लेकिन सोमवार दोपहर में महिला की तबीयत बिगड़ गई।