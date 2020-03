25 प्रबुद्ध महिलाओं का होगा सम्मान

भीलवाड़ा .

25 enlightened women will be honored in bhilwara अन्तराष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब की ओर से २५ प्रबुद्ध महिलाओं का सम्मान १० मई को किया जाएगा। 25 enlightened women will be honored in bhilwara क्लब की राष्ट्रीय महासचिव अनिता डॉ अशोक सोडाणी व प्रान्तीय अध्यक्ष डॉ सुमन सुरेश सोनी ने बताया कि इन २५ महिलाओं को क्रियेटिव लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वाली महिलाओं में मधु जाजू, सुमन बाहेती, रीना डाड, शोभा भदादा, सीमा कोगटा, शिखा भदादा, मनोरमा काल्या, वीणा राठी, अनिला अजमेरा, मानकंवर काबरा, वन्दना नवाल, साधना मेलाणा, वन्दना चौखड़ा, वन्दना बाल्दी, गीता लाठी, विष्णु माहेश्वरी, गीता काबरा, विमला बेन चैचाणी, आशा पटवारी, स्नेहलता अजमेरा, सुभद्रा हेड़ा, मंजू मंडोवरा, इन्दिरा झंवर, रेणु मारू, हेमबाला मून्दड़ा, विनीता अजमेरा, रेखा मरोठिया शामिल है। इसके लिए कमटी का गठन किया है।

एलएनजे ग्रुप ने दिए ५.५१ करोड़ की सहायता राशि

भीलवाड़ा . कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप की राजस्थान के औद्योगिक इकाई आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में 50 लाख रुपए और जमा कराए है। जबकि तीन दिन पहले भी ५१ लाख रुपए की सहायता ग्रुप के प्रबन्ध निदेशक रिजु झुनझुनवाला ने की है। ग्रुप के ओएसडी रजनीश वर्मा ने बताया कि अब तक आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड ने राजस्थान की मुख्यमंत्री सहायता कोष में कुल 1 करोड़ 1 लाख जमा कराए। इसके अलावा डीएम रिलीफ फंड में गरीब असहाय और दिहाड़ी मजदूरों के खाद्य सामग्री के लिए १० लाख गैर सामाजिक संस्थान जवाहर फाउंडेशन २० लाख अजमेर जिला कलक्टर को 20 लाख जमा कराए है।

मध्य प्रदेश में 1.५१ करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश में पॉवर प्लांट से 50 लाख की सहायता राशि दी गई।

सन्तोष कॉलोनी निवासी लक्ष्मीनारायण लोहार ने एक लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए जिला कलक्टर को सौंपा। इस दौरान विश्वकर्मा पांचाल महासभा संस्था प्रतिनिधी तुलसीराम भीलोड़ा, प्रभुलाल व भरतलाल साथ थे।

सुदीवा स्पिनर्स के कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन देने की घोषणा की है। इस पर मिल प्रबंधन ने भी उतनी ही राशि मिलाकर 3.50 लाख का भुगतान मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए जिला कलक्टर को प्रदान किया। मानसिंहका परिवार पूसा निवास के दीपक कुमार मानसिंहका व नीरज कुमार मानसिंहका की ओर से मुख्यमन्त्री राहत कोष में 25 लाख का एक चेक सौपा।