3 तब्लीगी मरकज रिसोर्ट से भागे

3 Tablighi Markaz escaped from the resort in bhilwara मंगरोप रोड स्थित एक रिसोर्ट में ठहराए गए निजामुद्दीन के तब्लीगी मरकज के 3४ जनों मे से तीन जने होटल से भाग गए। इससे चिकित्सा अधिकारियों में हड़कम्प मच गया। इसकी सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग की टीम ने तीनों को ढूढने का प्रयास किया। हालांकि यह तीनों भदाली खेड़ा के एक मकान में मिल गए। जिन्हें एम्बेलेंस में डालकर पुन: रिसोर्ट लाना पड़ा।

सूत्रों का कहना है कि एक महिला व दो बच्चे गुरुवार सुबह बिना किसी को बताए रिसोर्ट से भाग गए थे। जब चिकित्सा विभाग की टीम इनकी जांच करने रिपोर्ट पहुंची तो इनकी संख्या तीन कम निकली। 3 Tablighi Markaz escaped from the resort in bhilwara इससे वहा पर तैनात कर्मचारियों व चिकित्सा टीम में हड़कम्प मच गया। तब्लीगी मरकज के अन्य सदस्यों से जानकारी जुटाने का प्रयास किया लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। इस बीच किसी ने कहा कि इस मोबाइल पर सम्पर्क करें। चिकित्सा टीम ने जब बताए मोबाइल पर सम्पर्क किया तो तीनों भदाली खेडा़ में होना बताया गया। चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें समझाईश करके पुन: एम्बेुलेंस से रिसोर्ट में लेकर आए। तब चिकित्सा अधिकारियों ने राहत की सास ली।

निजामुद्दीन के तब्लीगी मरकज के 3४ जनों ने भीलवाड़ा में प्रवेश कर सभी की सांसे व बीपी बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के कम होते मामलों के बीच जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है तब्लीगी जमात ने अधिकारियों की धड़कने बढ़ा दी है। निजामुद्दीन के तब्लीगी मरकज में आयोजित धार्मिक जलसे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जिसके बाद कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद से ही तब्लीगी जमात प्रशासन के निशाने पर है और इसमें शामिल होने वाले लोगों की तलाश जारी है।

भीलवाड़ा में आए 3४ जनों को ठहराया समता रिसोर्ट में

भीलवाड़ा जिले में अलग.अलग स्थानों से आए 31 जनों में 10 नसीराबादए 3 ब्यावरए 4 मुम्बईए 4 पश्चिम बंगालए 1 आसामए 1 हरियाणा तथा 8 भोपाल के है। इन सभी के आने के भीलवाड़ा आने के बाद से प्रशासन की सांसे चढ़ गई। इन सभी के नमूने लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे हैं। इनकी रिपोर्ट जो भी आए लेकिन शांत हुए भीलवाड़ा जिले में फिर से भूचाल ला दिया है। अब सभी अधिकारियों को इनकी रिपोर्ट आने का इंजतार है।