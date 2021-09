37 lakh for one and a half in the name of bringing labour at bhilwara मांडल थाना क्षेत्र में चिमनी ईंट्ट भट्टों पर श्रमिकों के लाने के बहाने मालिकों से 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। भट्टा मालिकों की रिपोर्ट पर पुलिस ने पिता व पुत्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।



थाना प्रभारी मुकेश वर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के भट्टा मालिक दिनेश पारीक, टीकम चंद खटीक व प्रहलाद खटीक ने एक रिपोर्ट दी। इसमें आरोप लगाया कि बिहार राज्य के नवादा जिले के बिनावा काशी चक तहसील क्षेत्र पोझ निवासी राम सिंह चौहान उसके पुत्र श्रवण व मुकेश उनके लम्बे समय से परिचित है।

यह लोग भट्टों पर काम कराने के लिए श्रमिकों को लेकर थाना क्षेत्र में आते है । उन्होंने श्रमिकों को भट्टों पर लगाने की एवज में परिवादी दिनेश पारीक से 22 लाख, टीकम चंद खटीक से 5 लाख व प्रहलाद खटीक से 10 लाख रुपए ले लिए, लेकिन लम्बा समय बीत जाने के बावजूद यहं लोग ना तो श्रमिक लाए और ना ही श्रमिक भेजें। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।