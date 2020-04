14 दिन का वनवास काटा लेकिन एम्स जैसा मिला उपचार

भीलवाड़ा .

Came out after defeating corona virus हम भले भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में थे लेकिन यहां सुविधाएं एम्स जैसी मिली। यही वजह है कि हमें नई जिंदगी मिली है। यह कहना था उन रोगियों का जो कोरोना को हराकर अस्पताल से विदा हुए। नवरात्र के अन्तिम दिन दशमी भीलवाड़ा के लिए एक नई सौगात लेकर आया। भीलवाड़ा के लिए एक अच्छा दिन भी रहा। क्योकि भीलवाड़ा, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भीलवाड़ा में कोरोना को लेकर चिन्तित नजर आ रहा था। इसी बीच शुक्रवार शाम का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया। महात्मा गांधी अस्पताल में तालियों की गडगड़ाहट, हाथों में गुलाब के फूल देकर कोरोना वायरस के चपेट में आए 26 में से 9 जनों को शुक्रवार को पॉजिटिव से नेगेटिव आने पर घर भेज दिया गया। यह सभी बृजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल के डाक्टर व नर्सिग स्टाफ था। यह सभी इतने खुश नजर आ रहे थे मानो इन्हें नई जिन्दगी मिली हो। इनका जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने गुलाब का फूल देकर अभिवादन किया तो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजन नन्दा ने बाए हाथ के पीछे छाप लगाई। बांगड़ के एक नर्सिग स्टाफ ने कहा कि वे आज 14 दिन के उपचार के बाद घर लौट रहा है। ऐसा लग रहा जैसे किसी वनवास से कम नहीं है। इसके पीछे अस्पताल के डाक्टरों के अच्छा व्यवहार व अन्तरराष्ट्रीय स्तर का उपचार दिया गया है। कोरोना पीडितों का कहना था अब भी अगर हम नहीं संभले तो इस महामारी से कोई नहीं बचा सकता है।

महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ अरूण गौड़ ने बताया कि इन नौ जनों की तीसरा सैम्पल रिपोर्ट भी नेगेटिव आने पर शुक्रवार को आवश्यक जांचे करने के बाद घर भेजने का निर्णय किया गया है। दोपहर को इन सभी का इको की गई।

.......

ऐसे चली कहानी

Came out after defeating corona virus गौड़ ने बताया कि 18 मार्च को स्पेन से एक कपड़ा व्यापारी लौटा जो कोरोना संदिग्ध था लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई थी। लेकिन 20 मार्च को अचानक दो डॉक्टर समेत 22 कोरोना संदिग्ध मिले यह सभी बांगड़ अस्पताल में थे इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 26 हो गई थी। लेकिन पिछले चार दिन से एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आने से सभी राहत की सांस ले रहे थे। इन सभी रोगियों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल को गुरु मानते हुए उपचार किया। उसीका नतीजा रहा कि 17 कोरोना रोगी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इनमें 9 जनों की तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने पर उन्हे होम आइसोलेशन के लिए घर भेज दिया गया। इनमें तीन महिला व छह पुरूष है।

.......

वायरस फ्री करके भेज रहे

डॉ गौड़ ने कहा कि 9 रोगियों को वायरस फ्री करके घर भेज रहे है। अभी हम रिलेक्स नहीं हुए है। अभी और मेहनत की जरूरत है। अगले 14 दिन इसी स्पीड व भावना से कार्य करेंगे तो कोरोना पर हम विजयी होंगे। डाक्टरों की टीम 24 घंटे लगातार काम कर रहे है।

.........

डाक्टरों का किया धन्यवाद

घर लौटने से पहले रोगियों ने महात्मा गांधी चिकित्सालय की टीम का तह दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि यहां की टीम बहुत अच्छी है। सभी ने घर जैसे व्यवहार रखा। तथा हर समय रोगियों का मनोरंजन भी किया। अन्तरराष्ट्रीय स्तर का उपचार किया। कोरोना को हरना है तो हमे बारण्बार हाथ धोने एक मीटर की दूरी रखने सहित सभील नियमों की पालना करनी होगी। अगर हम इसकी पालना नहीं कर पाए तो सरकार व डाक्टर भी चुक नहीं कर पाएंगे। बांगड़ के नर्सिग स्टाफ ने इस बात को टाल दिया कि कोरोना वायरस कैसे फैला तो उसने कहा कि अभी आरोपण्प्रत्यारोप का समय नहीं है। एक जुट होकर कोरोना से लडऩे का समय है।