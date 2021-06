टमाटर की खातिर छोड़ी 40 लाख की नौकरी

40 lakh ki job left for the sake of tomato in bhilwara बिना जमीन और मिट्टी के टमाटर की खेती। सुनने में अजीब लग रहा होगा। लेकिन चित्तौडग़ढ़ रोड पर मण्डपिया के निकट व्यवसायी विनोद गग्गड़ और उनके बेटे शुभम ने यह कर दिखाया। यह सम्भव हुआ है हाइड्रोपोनिक सिस्टम से।