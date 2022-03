चिकित्सक शिक्षकों के 60 फीसदी पद खाली, कैसे हो मेडिकल की पढ़ाई

हॉस्टल हुए फुल, नए छात्र बाहर तलाश रहे रूम

भीलवाड़ा मेडिकल कालेज

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मेडिकल कालेज को शुरू हुए चार साल हो गए, लेकिन अभी भी यहां चिकित्सा शिक्षकों के 60 फीसदी से ज्यादा पद रिक्त है। सरकार ने बजट में यहां चार नई सुपरस्पेश्यिलिटी विभाग शुरू करने की घोषणा की है। चिकित्सकों की कमी के चलते यह विभाग कब ुशुरू होगा, कहा नहीं जा सकता।

60 percent posts of medical teachers are vacant, how to study medical