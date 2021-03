77 लाख की उड़ाई नकदी, चार राज्यों में साइबर ठगों की तलाश

77 lakh cash flew, search for cyber thugs in four states प्रतापनगर थाना क्षेत्र में लालानी सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हरकचंद लालानी के साथ हुई 77 लाख की साइबर ठगी के मामले में अपराधियों के तार तेलांगना, मुम्बई, दिल्ली व केरल से जुड़े हुए है। शातिर अपराधियों ने बैंक खातों को ऑन लाइन हैक करने की भी कोशिश की है। जिले की अभी तक की यह साइबर क्राइम की सबसे बड़ी वारदात है।