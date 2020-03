6 बैंकों की 8 शाखा कल से चार बड़े बैंकों में होगी विलय

भीलवाड़ा

8 branches of 6 banks will merge with four big banks from tomorrow एक दिन बाद यानी बुधवार से नया वित्त वर्ष शुरू होगा। जिले व भीलवाड़ा शहर के छह बैंकों की आठ शाखाएं चार बड़े बैंकों में विलय हो जाएगी। साथ ही इनके खाताधारकों की सारी डिटेल बदल जाएगी।

8 branches of 6 banks will merge with four big banks from tomorrow विलय का सीधा असर बचत व चालू खाता और अन्य तरह के खातों पर पड़ेगा। विलय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इनके खाताधारकों को बैंक जाकर वर्तमान पासबुक को नई से बदलवाना होगा। विलय प्रक्रिया के दौरान बैंकिंग सेवाओं में कोई परेशानी नहीं आएगी। विलय होने वाले बैंकों के अकाउंट नंबर में बराबर अंक रहे तो अकाउंट नंबर शायद नहीं बदले लेकिन खाता नंबरों के अंकों की संख्या में अंतर होने पर बदलाव तय है। किसी एक बैंक की ब्रांच इलाके में एक से ज्यादा हुई तो ब्रांच बंद हो सकती हैं। बैंकों की एक शहर में आसपास ब्रांच हैं तो मर्ज किया जाएगा। हालांकि भीलवाड़ा में ऐसा कोई बैंक नहीं है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शहर में दो शाखा तो एक बाहर है। अन्य बैंकों की मात्र १-१ शाखाएं है। विलय के बाद चैक बुक निरस्त हो जाएगी। इसके लिए कुछ दिन दिए जाएंगे। बैंकों की ओर से ग्राहकों को जारी डेबिट और क्रेडिट कार्ड पहले की तरह काम करते रहेंगे। हालांकि बाद में बदले जाएंगे। ब्याज दर में भी बदलाव हो सकता है।

एक अप्रेल से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ३ शाखा और यूनाइटेड बैंक की १ शाखा का विलय होगा। इसके बाद पीएनबी देश का दूसरा बड़ा बैंक होगा। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक की एक शाखा का विलय होगा। केनरा देश का चौथा बड़ा बैंक बन जाएगा। यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की १-१ शाखा के साथ विलय होगा। यूनियन बैंक देश का पांचवां बड़ा सरकारी बैंक होगा। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक की एक शाखा का विलय के बाद देश का सातवां बड़ा बैंक बन जाएगा।