भीलवाड़ा के कफ्र्यू में रोजाना बिक रहे है 80 टन फल

महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश में कोरोना के कहर से फलों की कीमतें लुढ गई है,इसके बावजूद महाराष्ट्र से आ रहे फलों के दाम भीलवाड़ा शहर में चढ़े हुए है। दूसरी तरफ फलों की आवक शहर में होने से अब बाजारों से लेकर मोहल्लों की गलियों में फल व सब्जी के वाहन दौडऩे लगे है। कफ्र्यू ग्रस्त शहर में रोजाना ८० टन तक फल का वितरण होने से अब वाहनों के सामने लोगों की कतारें घटने लगी है। 80 tonnes of fruits are being sold daily in Bhilwara's curfew.

नरेन्द्र वर्मा

भीलवाड़ा. महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश में कोरोना के कहर से फलों की कीमतें लुढ गई है,इसके बावजूद महाराष्ट्र से आ रहे फलों के दाम भीलवाड़ा शहर में चढ़े हुए है। दूसरी तरफ फलों की आवक शहर में होने से अब बाजारों से लेकर मोहल्लों की गलियों में फल व सब्जी के वाहन दौडऩे लगे है। कफ्र्यू ग्रस्त शहर में रोजाना ८० टन तक फल का वितरण होने से अब वाहनों के सामने लोगों की कतारें घटने लगी है। corona in bhilwara mandi



शहर में कफ्र्यू लगाए जाने के बार मंडी में कारोबार ठप होने से करीब दो करोड़ की कीमत के फल व सब्जी खराब हो गई। जिला प्रशासन ने इस पर फल एवं सब्जी कारोबारियों की मांग पर शहर में फल व सब्जी का वितरण शुरू करवाया, शहर को दो हिस्सों में विभाजित फल व सब्जी का वितरण किया जा रहा है। मंडी सचिव महिपाल सिंह ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में एक दिन छोड़ कर वितरण किया जा रहा है। कफ्र्यू के बाद से शहर में १२५ वाहनों के जरिए फल व सब्जी की आपूर्ति की जा रही है। २० मार्च से ९ अप्रेल तक एक हजार टन सब्जी व फल का वितरण हो चुका है। गत सात दिन में तो सब्जी व फल की आपूर्ति बढऩे से रोजाना ८० से १०० टन की सप्लाई हो रही है। गुरुवार को सब्जी के ७८ व फल के ६४ वाहन वार्डों में भेजे गए। एक गाड़ी में एक से पौने दो टन सब्जी व फल भेजे जा रहे है। सब्जियों की आपूर्ति शहर से सटे गांवों व कस्बे से हो रही है, जबकि फलों की आपूर्ति महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों से की जा रही है 80 tonnes of fruits are being sold daily in Bhilwara's curfew.

सिर्फ ८० टन की बिक्री

फल व्यवसायी ओम टिक्याणी ने बताया कि जिले में अभी फलों की सप्लाई मात्र भीलवाड़ा शहर में ही की जा रही है, जबकि ग्रामीण अंचल व कस्बों में लॉकडाउन के कारण फलों की बिक्री नहीं हो रही है। जिले में प्रतिदिन फल की बिक्री ८०० टन का है,लेकिन अभी सिर्फ ८० टन का ही उठाव हो रहा है, वो भी शहर में

महाराष्ट्र में लुढ़क गए दाम

महाराष्ट्र में सात से आठ रुपए किलो का भाव आने के बावजूद अंगूर की खरीद नहीं है। जबकि भीलवाड़ा में थोक में २५ व फुटकर में ५० रुपए बिक रहा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में केले का भाव गिर कर १० रुपए प्रति किलो तक आ गया है, जबकि भीलवाड़ा में थोक विक्रेता १५ व फुटकर व्यापारी २० रुपए किलो में माल बेच रहे है। महाराष्ट्र के खेतों में तरबूज एक से दो तथा खरबूज चार से पांच रुपए मेंं बिकने के बावजूद उठाव नहीं है, जबकि भीलवाड़ा में १० से २० रुपए किलो मेंं ये बिक रहे है। इतना ही नहीं कोल्ड स्टोरज के सेव के दाम भी दुगने हो गए है। इसी प्रकार आंध्रा में आम के दाम लुढ कर दस रुपए आ गए है, यही आम थोक विक्रेता ३० से ४० तथा फुटकर व्यापारी १०० रुपए किलो में बेच रहा है।

सब को दे रहे फल सब्जी

भीलवाड़ा फल एवं आलू आढ़तिया संघ अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश चंदवानी ने बताया कि भीलवाड़ा शहर में फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था को जिला प्रशासन ने प्रभावी किया है, इसका प्रभावी असर नजर आया है। शहर में फल वितरण होने से लोगों की शिकायतें दूर हुई है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही महाराष्ट व आंध्रप्रदेश समेत विभिन्न हिस्सों से फलों की खरीद की जा रही है। सब्जी- फलों की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण है। थोक फल-सब्जी विक्रेता प्रशासन से सहयोग कर रहे है।