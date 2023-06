कांटा लगा, लगा रहे पैंथर को, हो गया बेबस

Jun 22, 2023

राजस्थान में बिजयपुर के समीप अमरपुरा ग्राम पंचायत के करमा खेड़ा के जंगल में गुरुवार सुबह घायल अवस्था में मिले पैंथर का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। रेस्क्यू के दौरान जख्म व दर्द से अहसाय होने से पैंथर ने भी वन विभाग की टीम तथा आसपास मौजूद ग्रामीणों पर हमला नहीं किया। A thorn hit the panther, it became helpless

चित्तौड़गढ़ जिले में बिजयपुर के समीप करमा खेड़ा गांव के जंगल में गुरुवार सुबह 6 बजे के आसपास एक पैथर पानी की तलाश में आया, लेकिन उसके पंजों व शरीर के कई हिस्सों में वन्य जीव सेही के कांटे गढे हुए थे। इस कारण वह चल नहीं पा रहा था और दर्द से भी छटपटा रहा था। रावत का तालाब के नाका प्रभारी पर्वत सिंह की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।