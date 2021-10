बिजली विभाग में अब नहीं चलेंगे एसी

AC will no longer run in electricity department बिजली संकट को देखते हुए डिस्कॉम ने अपने सभी कार्यालयों में एयर कंडीशनर चलाने पर रोक लगा दी है। साथ ही विद्युत अपव्यय रोकने के कड़े निर्देश दिए है।