Accident took the lives of father and son हादसे ने लील ली पिता-पुत्र की जान

भीलवाड़ा Published: March 21, 2022 01:58:27 pm

भीलवाड़ा। पण्डेर क्षेत्र के उनियारा-भीम मार्ग पर ढागरिया चौराहे के निकट ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई जबकि दुपहिया वाहन पर सवार एक व्यक्ति घायल हो गए। उसे भीलवाड़ा रैफर किया गया। उधर, हमीरगढ़ क्षेत्र के ट्रक की टक्कर से युवक ने दम तोड़ दिया।

पण्डेर थानाप्रभारी स्वागत पण्ड्या ने बताया कि जहाजपुर क्षेत्र के रावत खेड़ा निवासी लोकेश पुत्र मोहनलाल प्रजापत, छह साल का बेटा अंकुश तथा अंकित पुत्र कैलाश प्रजापत शाहपुरा में फूलडोल मेला देखने बाइक पर जा रहे थे। ढागरिया चौराहे के निकट ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। हादसे में लोकेश पुत्र मोहनलाल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके बेटे अंकुश व अंकित घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रैफर कर दिया। वहां बेटे अंकुश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

उधर, चित्तौडग़ढ़ राजमार्ग पर कान्याखेड़ी चौराहे के के दो दिन पूर्व दो मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने से स्वरूपगंज निवासी सोनू भांबी की मौत हो गई। सोनू बाइक से कान्याखेड़ी से गांव लौट रहा था। हादसे में दो जनें जख्मी हो गए।



इंजन चलाने गए युवक की कुएं में डूबने से मौत हनुमाननगर क्षेत्र के गाडोली पंचायत के बरदपुरा में इंजन चलाने गए युवक की पैर फिसलने से कुएं में गिरने से मौत हो गई। हनुमाननगर थाना पुलिस ने शव को देवली िस्थत मोर्चरी में रखवाया। एसआई लीलाराम ने बताया कि शैतानसिंह मीणा कुएं पर इंजन चलाने गया। वहां पैर फिसलने से अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गया। इससे उसकी डूबने से मौत हो गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास काम कर रहे लोग दौड़कर आए। उसे कुएं से बाहर निकाल कर अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सक ने मृत बताया।



एयर लिफ्ट कर मुम्बई ले गए इधर, शहर के शास्त्रीनगर में रहने वाले एक व्यक्ति की तीन दिन पूर्व विषाक्त पदार्थ के सेवन से हालत बिगड़ गई थी। उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां शनिवार को एयरलिफ्ट करके मुम्बई ले जाया गया। इसके लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हमीरगढ़ हवाई पटटी तक पहुंचाया।

Airlifted to Mumbai जानकारी के अनुसार मूलत गुजरात हाल शास्त्रीनगर निवासी महेन्द्र सिंघवी की गत17 मार्च को विषाक्त पदार्थ के सेवन से हालत बिगडऩे पर एमजीएच के आईसीयू में भर्ती कराया गया। परिजन इलाज के लिए मुम्बई ले जारा ाचाहते थे। इसके लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इसमें कई थाना पुलिस और यातायात शाखा की गाड़ी ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करवा कर हमीरगढ़़ हवाई पटटी तक गई। वहां से एयरलिफ्ट करके महेन्द्र को मुम्बई ले जाया गया।

