श्रमिकों को निकाला तो होगी कार्रवाई

भीलवाड़ा।

Action will be taken if workers are removed in bhilwara जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों के प्रबंधकों से कहा है कि लॉक डाउन के दौरान किसी भी श्रमिक को निकाला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें समय पर वेतन भुगतान किया जाए।

Action will be taken if workers are removed in bhilwara कार्मिकों और श्रमिकों को लॉक डाउन में बिना कटौती के निर्धारित समय पर डिजीटल प्लेटफार्म पर सीधे खातों में ऑनलाईन या सीधे खातों में हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से या एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग तथा श्रम विभाग की ओर से भी औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों के कार्मिकों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन आदि की आवश्यकता को देखते हुए श्रमिकों व कार्मिकों के व्यापक हित में यह एडवाइयजरी जारी की है।

अग्रिम आदेशों तक बढ़ाई निषेधाज्ञा

भट्ट ने एक आदेश जारी कर 19 मार्च को जारी आदेश व 22 मार्च को जारी संशोधित आदेश के क्रम में जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 31 मार्च तक लगाई गई निषेधाज्ञा को अग्रिम आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है।