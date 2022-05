Adarsh ​​massacre in Bhilwara जिसे मुख्य आरोपी बताया, उसकी नहीं मिली संलिप्तता

Published: May 17, 2022 11:24:52 pm

Adarsh massacre in Bhilwara शहर के शास्त्रीनगर के न्यू हाउसिंग बोर्ड में आदर्श तापडि़या की हत्या मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक दो जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि दो बाल अपचारी निरूद्ध हैं। हिन्दूवादी संगठन ने जिस व्यक्ति को मुख्य आरोपी बताया था, उसकी अब तक की जांच में संलिप्तता सामने नहीं आई है। हालांकि शाहपुरा एएसपी चंचल मिश्रा सभी पक्षों को ध्यान में रखते जांच कर रही है। हत्या का मुख्य वजह दोनों पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई रही है।Adarsh massacre in Bhilwara

