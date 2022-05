Administration campaign with cities प्रशासन शहरों के संग अभियान का फिर से आगाज

Published: May 04, 2022 11:42:34 am

Administration resumes campaign with cities भीलवाड़ा । प्रशासन शहरों के संग अभियान का द्वितीय चरण बुधवार से शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय पर नगर परिषद व नगर विकास न्यास में शिविर आयोजित हो रहे है। यहां सुबह से लोगों की भीड़ है। इधर, जिले की नगर पालिकाओं के तत्वावधान में भी शिविर आयोजित हो रहे है।

