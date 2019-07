10 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने टूटने से बचा लिया बांध

After 10 hours of trouble, the villagers saved Dam from the break शक़्करगढ़। क्षेत्र के बाकरा में उपरणा के निकट देवनारायण सागर सेमलिया बांध ओवरफलो हो गया। पानी का दबाव बांध की पाल सहन नहीं कर सकी और सोमवार को छोटे से सुराख ने बड़े गल्ले का रूप ले लिया। इसके साथ ही प्रशासन व जल संसाधन विभाग की मुस्तैदी की पोल भी खुल गर्इ। इधर, ग्रामीण सुबह अपने स्तर पर ही बांध का रिसाव रोकने में जुट गए। After 10 hours of trouble, the villagers saved Dam from the break

सोमवार सुबह से ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी का रिसाव को रोका। इससे बडा नुकसान होने से टाला जा सका। फिर भी रात भर ग्रामीण बांध की चौकीदारी करते वह बंद हुए रिसाव के छेद को देखते रहे।



सोमवार सुबह बांध की पाल में हल्का रिसाव होने लगा जो लगातार बढ़ता गया जानकारी मिलते ही पंचायत समिति सदस्य राम कुमार मीणा, बाकरा सरपंच राकेश खटीक, उपसरपंच सत्यनारायण शर्मा व अन्य ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों व शक़्करगढ़ थाने में सूचना दी। इसके बाद बाकरा उरणा के ग्रामीण पाल पर रखे रेत के कट्टे उठा लाए और अपने स्तर पर ही रिसाव रोकने में जुट गए। वहीं सूचना के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारी सहायक अभियंता रामप्रसाद मीणा 2 घंटे बाद पहुंचे

उपखण्ड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत, जहाजपुर सिंह राठौड़, पुलिस उपाधीक्षक सरदार दान चारण,जल संसाधन खण्ड प्रथम के अधिशासी अभियंता अख्तर जमील, प्रधान शिवजी राम मीणा कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे।

ग्रामीणों ने बांध के बचाने के लिए खूब मेहनत की। बांध के पानी में उतर कर सुराख ढूंढने का प्रयास किया। मिट्टी व कट्टे डाले गए। कोई ट्रैक्टर लाया। कोई जेसीबी लाया। एक एलएनटी चार जेसीबी और 15 ट्रैक्टर से मिट्टी डालकर करीब 300 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी डलवाई गई। शाम 5 बजे करीब 10 घंटे की मेहनत के बाद रिसाव रुका।

बांध के टूटने के खतरे को देखते हुए बाकरा की निचली बस्तियों को अलर्ट किया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाकरा में छुट्टी कराई गई। देवनारायण सागर का बहता पानी शकरगढ़ के भीमपुरा बांध में जा रहा है वहां भी अलर्ट किया गया।