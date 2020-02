आखिर सरकार ने क्यों लगाई रोक

भीलवाड़ा।

जिले में विकास के सरकारी दावों के बीच धरातल पर हकीकत कुछ और नजर आ रही है। सड़क निर्माण के कई प्रोजेक्ट पर सरकारी स्तर पर रोक लगा दी गई है तो कई जगहों पर राशि के अभाव में ठेकेदारों ने ही काम बंद कर दिया है।

भीलवाड़ा जिले में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग का खजाना इन दिनों खाली है। जिसका असर भीलवाड़ा में सड़कों के निर्माण पर पड़ रहा है। जिले में ३१ करोड़ की लागत से १६४.९५ किलोमीटर सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट भाजपा सरकार के समय मंजूर होने के बावजूद शुरू नहीं हो सके हैं। सड़क निर्माण के एक दर्जन कार्यों को वीसी के जरिए बंद करने के लिए तो सरकार ने ही निर्देश दे दिए हैं। कुछ जगहों पर सड़क निर्माण के कामों के टेंडर ही नहीं खोले जा सके तो भुगतान नहीं होने से कई जगहों पर ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति में करीब सवा माह ही बचा है। ऐसे में रुके हुए काम अब चालू वित्तीय वर्ष में शुरू होने पर भी संशय है।

चार ब्लॉक में अटकी ५० सड़के

जिले के भीलवाड़ा, शाहपुरा, माण्डलगढ़ तथा आसीन्द क्षेत्र में ५० सड़के स्वीकृत है। लेकिन इनका काम अभी शुरू ही नहीं हो पाया है। करीब १६४ किलोमीटर लम्बी सड़कों पर ३१ करोड़ से अधिक की राशि व्यय होनी होनी है। इनमें आसीन्द में लगभग ५० किलोमीटर की १० करोड़ की लागत से १७ सड़कों का निर्माण होना है। भीलवाड़ा में ४० किलोमीटर की ८ सड़कों पर ६ करोड़ रुपए, शाहपुरा में १६ किलोमीटर की सात सड़क निर्माण पर २.५० करोड़ तथा माण्डलगढ़ सर्किल में ६० किलोमीटर की १८ सड़कों के निर्माण पर १२.५० करोड़ रुपए व्यय होने थी। लेकिन सरकारी खजाना खाली होने के कारण इन सभी सड़को को निर्माण नहीं हो पा रहा है। उधर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता आरएल खटीक का कहना है कि जिले में ५० सड़कों की स्वीकृति सरकार से मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।