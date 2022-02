state agriculture budget: कृषि में होगा सुधार, किसानों को मिलेगी राहत

राजस्थान का पहला कृषि बजट

state agriculture budget: भीलवाड़ा . राजस्थान का पहला कृषि बजट किसानों को राहत देने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किसानों के लिए 11 मिशन शुरू करेंगे। सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत 2000 हजार करोड़ का ऐलान। संभागों के

लिए बीज लैब। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। इसके तहत 600 करोड़ का ऐलान। राजस्थान कमोडिटी बोर्ड का गठन। राजस्थान मिलट योजना बनेगी। हॉर्टिकल्चर मिशन पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में कई घोषणा है। इससे किसानों को ग्रीन हाउस, तारबंदी तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा।

Agriculture will improve, farmers will get relief