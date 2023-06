बिपरजॉय को लेकर अलर्ट, 16 व 17 जून को रहे घर में

भीलवाड़ाPublished: Jun 14, 2023 07:53:58 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Alert regarding Biperjoy in Chittor, stay at home on June 16 and 17 चक्रवात बिपरजॉय को लेकर राजस्थान में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने जिलों को अलर्ट कर दिया है। इसी के तहत चित्तौडग़ढ़ जिले में । 16 व 17 जून को लोगों को यथा संभव घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। biparajoy ko lekar alart in chittorgarth , 16 va 17 joon ko rahe ghar mein

चक्रवात बिपरजॉय को लेकर राजस्थान में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने जिलों को अलर्ट कर दिया है। इसी के तहत चित्तौडग़ढ़ जिले में भी यलो अलर्ट कर दिया गया है। जिले में 17 जून को भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। 16 व 17 जून को लोगों को यथा संभव घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। चेतावनी को लेकर जिला प्रशासन ने बिपरजॉय से निपटने की तैयारियां कर ली है।