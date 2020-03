वाहन व चालक के सभी दस्तावेज 30 जून तक मान्य

भीलवाड़ा।

All documents of vehicle and driver valid till 30 June सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 मार्च को जारी पत्र द्वारा परामर्श प्रदान किया गया है कि कोविड-19 के कारण देश व्यापी लॉक डाउन की स्थिति में समस्त प्रकार के मोटर वाहनों से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जिनकी वैद्यता को उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नहीं बढाया जा सकता है एवं जो एक फरवरी २०२० को समाप्त हो चुकी है या 30 जून तक समाप्त होने जा रही है। All documents of vehicle and driver valid till 30 June उन सभी दस्तावेजों की मान्यता 30 जून 2020 तक रहेगी। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के तहत वै़द्य माने जाएंगे। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने भी ३१ मार्च को सभी आरटीओ व डीटीओ को इसकी पालना के लिए निर्देश जारी कर दिए है। जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड ने बताया कि ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में लगे वाहनो ंको कोई समस्या नही आएगी।