भीलवाड़ा की शराब दुकानों का आवंटन अब ई नीलामी से

राज्य सरकार की नई आबकारी नीति लागू होने के बाद जिले में आबकारी बंदोबस्त के दौरान मदिरा की दुकानों का आवंटन लॉटरी के जरिए नहीं वरन् अब ई-नीलामी से होगा। ई-नीलामी की प्रक्रिया २३ से विभिन्न चरणों में २७ फरवरी तक जारी रहेगी। Allocation of liquor shops of Bhilwara now through e-auction