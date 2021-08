दर्शिल की डिग्री का खर्चा उठाएगा अमरीका

America will bear the cost of Darshil's degree कड़ी मेहनत एवं बुलंद हौसलें हो तो सात समुंदर पार भी अपने हुनर के झंडे गाढऩे का मौका मिल जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रमेश चन्द्र व्यास नगर के मेद्यावी छात्र दर्शिल असावा ने, उन्हें अमरीका के फेयर बैंकस शहर स्थित अलास्का यूनिवर्सिटी ने एमएस इन माइनिंग की डिग्री के लिए पढाई करने का मौका दिया है।