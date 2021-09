भीलवाड़ा के अमित देश के सुपर एडवोकेट

Amit of Bhilwara is the super advocate of the country देश के प्रमुख अधिवक्ताओं में शामिल भीलवाड़ा निवासी एडवोकेट अमित जाजू देश के सुपर 50 एडवोकेट्स-2021 की सूची में शामिल किए गए। वकालत के पेशे में जाजू ने इस सफलता के लिए अपनी मां कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं नगर परिषद की पूर्व सभापति मधु जाजू व पिता सत्यनारायण जाजू को अपना प्रेरणास्त्रोत बताया है।