नवनिर्मित देवनारायण भगवान मंदिर की दानपेटी से राशि चोरी

भीलवाड़ा। जिले के आसीन्द कस्बे से 3 किलोमीटर दूर स्थित तीर्थस्थल देवनारायण भगवान की राजधानी गड़गोटा ददावट में नवनिर्मित देवनारायण भगवान के मुख्य मंदिर में रखी दान पेटी से राशि चोरी की। मंगलवार दोपहर में पुलिस विभाग के डॉग स्क्वाड ने घटना स्थल का मुआयना किया। Amount stolen from the donation box of the newly built Devnarayan Bhagwan temple in Bhilwara

मंगलवार सवेरे 4 बजे के बाद जब पुजारी सेवा पूजा करने आए तब चोरी का पता चला। दान पेटी का ढक्कन आंट लगाकर खोला गया था। पुजारी कुपाराम गुर्जर ने बताया कि चोरी की जानकारी आसीन्द थाने को दी गई है। पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और मौका — मुआयना कर चोरों की तलाश कर रहे हैं।

सेवा पूजा करने वाले हर्ष लाल गुर्जर ने बताया कि बीती रात गांव में भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा था। वहां से आने के बाद रात 12:30 बजे साजो—सामान के साथ पुनः मंदिर में आकर कमरे में सो गए। सुबह जब सेवा पूजा दर्शन के लिए आए श्रदृधालु ने दरवाजा खटखटाया तो बाहर से कुण्डी लगी हुई थी। चोरों ने देवनारायण भगवान के मुख्य मंदिर के दान पेटी व मुख्य मंदिर के सामने शिव मंदिर की दानपेटी तथा मंदिर परिसर में बगड़ावतों के गुरु रूपनाथ के पास लगी दान पेटी से धनराशि पर से हाथ साफ कर लिया।

चोरी करने के लिए औजार के रूप में मंदिर परिसर में खेड़ाखूट माताजी के सामने स्थापित त्रिशूल के निर्माण कार्य में आने वाले सरिए को दानपात्र खोलने में काम में लेने की जानकारी मिली है। त्रिशूल दान पेटी के पास ही पड़ा हुआ मिला। बगड़ावतों की गुरु रूपनाथ का दान पात्र कुछ दूरी पर ले जाकर उसे तोड कर राशि निकाली।

चोरी की घटना की सूचना फैलते ही लोगों में अफरा—तफरी मच गई। समाज के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। मंगलवार दोपहर में पुलिस विभाग के डॉग स्क्वाड ने घटना स्थल का मुआयना किया। इस दौरान समाज के प्रमुख लोग व स्थानीय लोग भी मौजूद थे।