पन्द्रह लाख से भरा एटीएम उखाड़ ले गए

भीलवाड़ाPublished: Dec 11, 2023 07:09:28 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

An ATM full of Rs 15 lakh was taken away भीलवाड़ा जिले के आमली में रविवार रात पिकअप में आए बदमाश एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए। एटीएम में 15 लाख 7 हजार रुपए की नकदी थी

पट्टे से खींचकर 5 मिनट में 20 लाख से भरा एटीएम उखाड़ ले गए नकाबपोश

भीलवाड़ा जिले के आमली में रविवार रात पिकअप में आए बदमाश एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए। एटीएम में 15 लाख 7 हजार रुपए की नकदी थी। इसका पता सुबह वहां पहुंचे ग्रामीण को लगा। लुटेरों ने एटीएम परिसर में लगे सीसी कैमरे पर स्प्रे करके उसे बंद कर दिया। एटीएम को पिकअप में डालकर ले गए। बैंक प्रबंधन ने गंगापुर थाने में मामला दर्ज कराया।