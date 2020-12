किशोरी की मौत का गुस्सा परिजनों ने चिकित्सकों को पीट कर उतारा

भीलवाड़ा। शहर में निजी अस्पताल में शनिवार रात किशोरी की मौत से गुस्साएं परिजनों व लोगों ने जमकर हंगामा किया। इंडियन मेडिकल एसोसियेशन (आईएमए ) के पदाधिकारी समझाइश के लिए पहुंचे तो उन्हें भी घेर लिया और अस्पताल के संचालक व आईएमए के दो पदाधिकारी को पीट दिया। माहौल गरमाने पर पुलिस अधीक्षक प्रीति चन्द्रा,एडीएम सिटी रिछपाल सिंह बुरड़क मौके पर पहुंचे और समझाइश की। दूसरी तरफ आईएमए अध्यक्ष डॉ. दुष्यंत ने घटना की निंदा करते हुए स्पष्ट किया कि समूचे प्रकरण में जब तक न्याय नहीं होगा, तब तक निजी चिकित्सालयों में चिकित्सक रोगियों को नहीं देंखेगे और कोविड़ की जांच भी नहीं करेंगे।

चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी भगवानलाल शर्मा की 14 वर्षीय पुत्री रक्षा को शनिवार सुबह में पेट दर्द की शिकायत पर भीमगंज थाना क्षेत्र स्थित अशोकनगर में पांड्या हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जहां उसकी दिन में तबीयत ठीक थी। देर शाम को रक्षा को दवा दी गई, उससे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। रक्षा की अचानक मौत से परिजन स्तब्ध रह गए। वही अस्पताल परिसर में चीखपुकार मच गई। Angry family of teenager beat doctors to death in bhilwara

रिश्तेदारों व समाज के लोगों को घटना की जानकारी हुई तो वो गुस्सा उठे। कुछ ही देर में परिजनों व लोगों ने अस्पताल को घेर लिया और हंगामा मचा दिया। मृतका के ताऊ अधिवक्ता गोपाल शर्मा के साथ ही कई वकील व कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर आ गए।.

घटना की सूचना पर थाना प्रभारी प्रकाश चन्द्र भाटी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश की। इसी बीच आईएमए अध्यक्ष डॉ.दुष्यंत शर्मा व सचिव डॉ. हरीश मारू आदि भी समझाइश के लिए आ गए। पदाधिकारी अस्पताल संचालक डॉ. अमृत लाल पाण्ड्या को एक तरफ ले जाकर घटना की जानकारी लेने लगे। गुस्साएं लोगों ने यहां डॉ. पाण्डया व डॉ. मारू व डॉ. महेश गुप्ता को घेर लिया और इनके साथ हाथापाई। पुलिस जाप्ते ने उन्हें बचाया। घटना में डॉ. मारू के एक हाथ में गंभीर चोंटे आई और उन्हें बाद में अन्य अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात को पुलिस अधीक्षक चन्द्रा व एडीएम सिटी बुरड़क व अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अस्पताल के उस वार्ड को बाद में सील कर दिया गया, जहां रक्षा की मौत हुई थी।

चन्द्रा ने बताया कि समूचे मामले की जांच होगी। रविवार सुबह शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद रात ११ बजे गुस्साएं परिजन व समाज के लोग शांत हो सके। इसके बाद शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर चीरघर में रखवाया।